Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa ilk yarıda geriledi

08.09.2020 13:15

Son güncelleme : 08.09.2020 13:17
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 değer kaybederek 1.091,96 puana geriledi.



AA

Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, 1.100 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,85 puan azalışla 1.091,96 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,43 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,32 ile iletişim oldu.

Analistler, Borsa İstanbul'da, Avrupa borsalarına paralel satıcılı bir seyir izlendiğini belirterek, düşüş eğilimindeki petrol ve emtia fiyatlarının küresel ölçekte risk algısını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD'de resmi tatil sonrası bugün işleme açılacak piyasalarda teknoloji hisselerinin seyrinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın direnç, 1.090 ve 1.070 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi. 


ETİKETLER
borsapiyasailk yarı




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:021.092
Değişim :  -0,39% |  -4,32
Açılış :  1.102  
Önceki Kapanış :  1.097  
En Yüksek
1.103 En Düşük
1.092
BIST En Aktif Hisseler13:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DITAS 36,30 3.545.035 % 10,00  
ARTI 3,41 895.814 % 10,00  
VKFYO 9,25 12.039.776 % 9,99  
YONGA 46,04 203.313 % 9,99  
MEGAP 7,38 3.923.533 % 9,99  
daha fazla
13:00 Alış Satış %  
Dolar 7,4802 7,4842 % 0,40  
Euro 8,8211 8,8270 % 0,18  
Sterlin 9,7462 9,7951 % -0,36  
Frank 8,1054 8,1543 % 0,05  
Riyal 1,9888 1,9988 % 0,42  
daha fazla
13:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.921 1.921 -7,51  
Altın Gr. 462 462 -0,25  
Cumhuriyet 3.069 3.115 -3,00  
Tam 3.055 3.131 -5,18  
Yarım 1.477 1.514 -2,51  
Çeyrek 741 757 -1,25  
Gümüş.Ons 26,77 26,81 -0,06  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 0,01  
B. Petrol 41,38 41,38 -0,64  
Seans Raporu 13:00
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru