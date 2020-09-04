Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 değer kazanarak 1.081,59 puana yükseldi.
Borsa ilk yarıda yükseldi
04.09.2020 13:31
Son güncelleme : 04.09.2020 13:32
AA
Günün ilk yarısında alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,25 puan artarak 1.081,59 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi yüzde 0,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,77 ile metal eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 0,91 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Analistler, Borsa İstanbul'da, Avrupa borsalarına paralel alıcılı bir seyir izlendiğini belirterek, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
Öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.
13:181.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,96
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
13:187,4438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0111
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
13:188,8225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0093
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
13:18463,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,38
|Açılış
|: 463,64
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,54
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler13:10
|KSTUR
|85,80
|220.819
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.189.489
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.613.963
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|201.567
|% 10,00
|
|ARMDA
|47,18
|5.192.118
|% 9,98
|
|CRDFA
|7,18
|14.930.254
|% -9,91
|
|BMELK
|4,70
|360.190
|% -6,75
|
|FRIGO
|21,64
|402.569
|% -6,64
|
|INTEM
|19,08
|8.520.533
|% -6,19
|
|VAKKO
|5,65
|105.989.208
|% -5,99
|
|SISE
|6,19
|1.005.800.375
|% 2,15
|
|FENER
|35,56
|489.345.719
|% 4,22
|
|GSRAY
|3,60
|409.784.218
|% -1,37
|
|ASELS
|16,96
|353.053.494
|% 0,36
|
|GARAN
|6,80
|330.634.168
|% 0,59
|
|SISE
|6,19
|1.005.800.375
|% 2,15
|
|GSRAY
|3,60
|409.784.218
|% -1,37
|
|GSDHO
|2,27
|155.832.968
|% 5,09
|
|KRDMD
|2,97
|176.522.384
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,04
|112.038.772
|% 0,99
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4393
|7,4426
|% 0,13
|
|Euro
|8,8136
|8,8191
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,8623
|9,9117
|% 0,25
|
|Frank
|8,1416
|8,1906
|% 0,05
|
|Riyal
|1,9777
|1,9876
|% 0,13
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|7,46
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,47
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|4,00
|
|Tam
|3.064
|3.142
|6,50
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|3,15
|
|Çeyrek
|743
|760
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|26,80
|26,84
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|0,06
|
|B. Petrol
|44,48
|44,48
|0,41
|