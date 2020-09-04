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Borsa ilk yarıda yükseldi

04.09.2020 13:31

Son güncelleme : 04.09.2020 13:32
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 değer kazanarak 1.081,59 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,25 puan artarak 1.081,59 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi yüzde 0,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,77 ile metal eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 0,91 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, Borsa İstanbul'da, Avrupa borsalarına paralel alıcılı bir seyir izlendiğini belirterek, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu söyledi. 


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BIST En Aktif Hisseler13:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 85,80 220.819 % 10,00  
YONGA 38,06 1.189.489 % 10,00  
TKURU 227,80 1.613.963 % 10,00  
MMCAS 2,75 201.567 % 10,00  
ARMDA 47,18 5.192.118 % 9,98  
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13:10 Alış Satış %  
Dolar 7,4393 7,4426 % 0,13  
Euro 8,8136 8,8191 % 0,07  
Sterlin 9,8623 9,9117 % 0,25  
Frank 8,1416 8,1906 % 0,05  
Riyal 1,9777 1,9876 % 0,13  
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13:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.938 1.938 7,46  
Altın Gr. 464 464 2,47  
Cumhuriyet 3.080 3.127 4,00  
Tam 3.064 3.142 6,50  
Yarım 1.481 1.520 3,15  
Çeyrek 743 760 1,57  
Gümüş.Ons 26,80 26,84 0,22  
Gümüş Gr. 6,42 6,42 0,06  
B. Petrol 44,48 44,48 0,41  
Seans Raporu 13:10
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