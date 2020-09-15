Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa ilk yarıda yükseldi

15.09.2020 13:13

Son güncelleme : 15.09.2020 13:14
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 değer kazanarak 1.115,25 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,96 puan artışla 1.115,25 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,30 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 8,59 ile spor oldu.

Analistler, yarınki ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde, beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber akışı ile küresel risk iştahının yüksek olduğunu söyledi.

BIST 100 endeksinin, Avrupa borsalarına paralel yükseliş eğilimini koruduğunu ifade eden analistler, öğleden sonra ABD'de başta sanayi üretimi olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. 


ETİKETLER
borsapiyasaendeks




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:581.115
Değişim :  0,68% |  7,52
Açılış :  1.111  
Önceki Kapanış :  1.107  
En Yüksek
1.117 En Düşük
1.111
BIST En Aktif Hisseler12:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KERVN 0,44 937.993 % 10,00  
YBTAS 11.147,10 412.440 % 10,00  
TKURU 443,50 836.885 % 10,00  
TACTR 8,36 940.726 % 10,00  
CRFSA 12,32 3.761.148 % 10,00  
daha fazla
12:58 Alış Satış %  
Dolar 7,4940 7,4963 % 0,16  
Euro 8,9056 8,9093 % 0,24  
Sterlin 9,6416 9,6900 % 0,61  
Frank 8,2313 8,2809 % 0,33  
Riyal 1,9924 2,0024 % 0,17  
daha fazla
12:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.965 1.965 8,59  
Altın Gr. 473 473 2,71  
Cumhuriyet 3.133 3.180 7,00  
Tam 3.121 3.199 10,46  
Yarım 1.508 1.547 5,06  
Çeyrek 757 774 2,53  
Gümüş.Ons 27,42 27,46 0,33  
Gümüş Gr. 6,61 6,61 0,08  
B. Petrol 40,25 40,25 0,64  
Seans Raporu 12:58
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru