Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Pay Vadeli İşlem Sözleşmeleri`nde, hacim ve açık pozisyon sayısı kategorilerinde dünyanın en hızlı büyüyen borsası oldu.
Borsa İstanbul `Dünyanın En Hızlı Büyüyen Borsası` oldu
16.10.2020 15:38
Son güncelleme : 16.10.2020 15:40
AA
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Dünya Borsalar Federasyonu (World Federation of Exchanges - WFE) 2019 verilerine göre, Borsa İstanbul'un Pay Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nde geçen yıl dünyanın en hızlı büyüyen borsası olduğu bildirildi.
Söz konusu başarının, hacim ve açık pozisyon sayısı kategorilerinde elde edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Borsa İstanbul, 1961'de Londra'da kurulan ve Borsa İstanbul'un da üyesi olduğu WFE 2019 raporuna göre, büyük bir başarıya imza attı. Raporda, Borsa İstanbul'un Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 2012'de işlem görmeye başlayan ve 39 adet likit pay üzerine çıkarılan Pay Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nde hacim ve açık pozisyon sayısı kategorilerinde dünyanın en hızlı büyüyen borsası olduğu kaydedildi."
15:251.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,73
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.191
En Düşük
1.183
15:257,9498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0174
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9534
En Düşük
7,9127
15:259,3361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0401
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3389
En Düşük
9,2709
15:25488,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,09
|Açılış
|: 488,40
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler15:23
|TKURU
|357,50
|42.199.306
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.865.128
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.570.661
|% 9,97
|
|MERIT
|94,35
|1.962.528
|% 9,97
|
|ESEN
|15,03
|7.454.023
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.062.214
|% -9,95
|
|SISE
|6,78
|939.337.327
|% 0,89
|
|PETKM
|4,71
|742.469.699
|% 0,21
|
|KERVT
|7,68
|491.288.219
|% 2,13
|
|GARAN
|7,05
|450.588.567
|% 0,57
|
|TUPRS
|82,45
|435.107.273
|% 1,48
|
|SKBNK
|1,83
|407.237.000
|% 5,78
|
|IHLGM
|1,72
|347.795.102
|% 8,18
|
|EKGYO
|1,94
|356.781.034
|% 0,00
|
|PETKM
|4,71
|742.469.699
|% 0,21
|
|SISE
|6,78
|939.337.327
|% 0,89
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9462
|7,9491
|% 0,21
|
|Euro
|9,3342
|9,3382
|% 0,45
|
|Sterlin
|10,2387
|10,2900
|% 0,21
|
|Frank
|8,6703
|8,7225
|% 0,24
|
|Riyal
|2,1128
|2,1234
|% 0,09
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|2,03
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,02
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|24,00
|
|Tam
|3.213
|3.293
|27,95
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|13,52
|
|Çeyrek
|779
|796
|6,76
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,06
|
|B. Petrol
|42,66
|42,66
|-0,50
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:34GLBMD
Yüzde 5.94 oranında artışla 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 248, 803 adet işlem
-
15:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TSKB, TUPRS
-
15:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 02 artarak (% 0.37 ) 1, 076
-
15:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ESEN, MERIT, TSGYO, MARTI, EUYO, ATSYH, ETYAT, DIRIT, KRGYO, DAGHL
-
15:33
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UZERB, BASCM, ARTI, YAPRK, EMNIS, KERVN, POLTK, BALAT