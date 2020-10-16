Borsa İstanbul, piyasalarla yeni tanışan yatırımcıların borsayı anlamalarını kolaylaştıracak çalışmaları kapsamında hazırladığı "Yatırımcı Rehberi"ni video olarak da internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Borsa İstanbul Yatırımcı Rehberi`ni video olarak da yayımladı
16.10.2020 14:24
Son güncelleme : 16.10.2020 15:06
AA
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, yeni yatırımcılara yol göstermek amacıyla hazırlanan Yatırımcı Rehberi, video olarak da yayımlandı.
Yatırımcı Rehberi, sermaye piyasalarından daha geniş kitlelerin faydalanmasını sağlamak, finansal okuryazarlığı artırmak ve yatırımcılara rehber olmak amacıyla hazırlandı.
Bu doğrultuda videoda Borsa İstanbul piyasaları hakkında genel bilgiler yer alırken, "Nasıl yatırımcı olunur?", "Borsa İstanbul aracılığıyla bir şirkete ortak olunduğunda hangi haklara sahip olunur?", "Yatırım kararı nasıl verilmeli?", "Yatırımlardaki güvenceniz nedir?" ve "Doğru bilgiye nereden ulaşılabilir?" gibi sorulara cevap veriliyor.
Videoda ayrıca, yatırım yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda da bilgiler bulunuyor.
Yatırımcı rehberi videosuna Borsa İstanbul'un resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.
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488,35
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler14:50
|TKURU
|357,50
|42.065.244
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.865.093
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.559.876
|% 9,97
|
|MERIT
|94,35
|1.962.528
|% 9,97
|
|GEDZA
|19,78
|24.180.077
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.062.214
|% -9,95
|
|SISE
|6,77
|929.979.933
|% 0,74
|
|PETKM
|4,72
|714.067.036
|% 0,43
|
|KERVT
|7,68
|482.523.198
|% 2,13
|
|GARAN
|7,05
|417.052.008
|% 0,57
|
|TUPRS
|82,35
|415.987.889
|% 1,35
|
|SKBNK
|1,82
|375.782.646
|% 5,20
|
|IHLGM
|1,70
|330.870.220
|% 6,92
|
|EKGYO
|1,94
|353.466.225
|% 0,00
|
|PETKM
|4,72
|714.067.036
|% 0,43
|
|SISE
|6,77
|929.979.933
|% 0,74
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9431
|7,9463
|% 0,18
|
|Euro
|9,3231
|9,3304
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,2214
|10,2726
|% 0,04
|
|Frank
|8,6604
|8,7125
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1112
|2,1217
|% 0,01
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|1,05
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,68
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.273
|21,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|23,76
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|11,50
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,74
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,03
|
|B. Petrol
|42,79
|42,79
|-0,37
|
Seans Raporu
14:50
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15:00ETYAT
Yüzde 9.88 oranında artışla 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 173, 908 adet işlem
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14:59GEDZA
Yüzde 9.89 oranında artışla 19.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 220, 793 adet işlem
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14:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 67 artarak (% 0.44 ) 1, 306
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14:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, IHLGM, EKGYO
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14:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, TRKCM, PETKM