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Borsa İstanbul`da sıfırların atılması `pahalı algısını` kırabilir

27.07.2020 16:05

Son güncelleme : 27.07.2020 16:11
Borsa İstanbul`da 23 yıl aradan sonra tekrar endekslerden iki sıfır atılırken, analistler, hayata geçen uygulamanın psikolojik açıdan 100 binlerle ifade edilen BIST 100 endeksindeki "pahalı algısını" ortadan kaldırabileceğine dikkati çekti.



AA

BIST 100 endeksi başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından  hesaplanan 123 fiyat ve getiri endeksinden iki sıfır atılması ve Vadeli İşlem ve  Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri  esaslarında değişiklik yapılmasını içeren yeni BISTECH güncellemesi devreye  alındı.

Analistler, dünya geneline bakıldığında, endekslerin büyük kısmının  1.000 ila 5.000 arasında olduğuna dikkati çekerek, atılan adımın teorik olarak  bir anlam ifade etmese de psikolojik etkisinin uzun vadede pozitif anlamda  destekleyici olabileceğini söyledi.

Endeksteki sadeleşmenin, teknolojik olarak bir çok adım atmış ve  altyapı yatırımları ile dünya borsaları arasında gösterilen Borsa İstanbul için  doğru bir karar olduğunu aktaran analistler, Türkiye'nin büyüyen ekonomisinin  yanı sıra gelişen sermaye piyasası ile de dünyada öne çıktığını söyledi.

Analistler, 1997'de endeksten iki sıfır atılması ile pay piyasalarında  çok güçlü bir ralli yaşandığını ve yılın sonunda, endeksin bir önceki yıl  kapanışına göre yüzde 254 değer kazandığını anımsatarak, bununla birlikte,  1997'deki yüksek enflasyonist ortam nedeniyle o günkü şartlarla bugünü  karşılaştırmanın doğru olmayacağını ifade etti.  

"PSİKOLOJİK AÇIDAN 'UCUZLADI' ALGISI OLUŞTURABİLİR"

Gedik Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir  Doğan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, endeksten sıfır  atılmasının 2013'ten bu yana ekonomi gündeminde olduğunu ancak bir çok sebepten  ertelenmek zorunda kalınan adımın bugün  itibarıyla hayata geçtiğini  belirtti.

Endeksten sıfır atılmasının psikolojik etkisinin olabileceğine dikkati  çeken Doğan, "Paradan sıfır atılmasını buna örnek verebiliriz. 1.000.000 liranın  alım gücü ne ise, liradan 6 sıfır atıldığında da 1 liranın alım o gücü aynıydı.  Teorik olarak anlamlı bir değişim olmasa da, fiyat seviyesinin daha düşük  rakamlarla ifade ediliyor olması psikolojik açıdan 'ucuzladı' algısı  oluşturabilir." ifadelerini kullandı.

Doğan, yüzde değişim bazında endeksin 100.000'den 110.000'e çıkmasıyla  1.000'den 1.100'e çıkmasının bir farkı olmadığını ancak yatırımcıların 1.000  puanlık bir artışın 10.000 puanlık bir artıştan daha hızlı ve kolay  gerçekleşebileceğini düşünebileceklerini kaydetti.

Endekslerden sıfır atılmasının yatırımcılar üzerinde olumsuz yönleri  olabileceği uyarısında da bulunan Doğan, "Endekse yıllardır puan üzerinden bakma  alışkanlığı bulunan yatırımcıların, 50-100 puanlık değişimleri küçümseme  ihtimali, yatırımcıların stop loss ve kar al reflekslerini zayıflatabilir. Ancak  bunun yeni durumda yüzde 5-10'lara tekabül ettiğinin unutulmaması gerekir."  değerlendirmesinde bulundu.

"EN ÖNEMLİ HİKAYE, ÜRETEREK BÜYÜYEN TÜRKİYE'DİR"

AA Finans Analisti ve stratejist Cüneyt Paksoy, "Görece çok bir  değişiklik olmasa da, akla hep o 1997 yılındaki yükseliş gelecektir. O dönemde,  sıfır atıldıktan sonra yıllık yüzde 250 civarında bir yükseliş yaşandı. Gelecek  dönemde bu tür bir beklenti hep masada kalacaktır." dedi.

Ancak, o zamanki borsa ile bugünkünü karşılaştırmanın çok doğru  olmadığını belirterek, hayata geçirilen uygulamanın pozitif bir çok yönü  olduğunun altını çizen Paksoy, şunları kaydetti:

"Teknolojik olarak ilerlemenin verdiği avantajla birçok adım  atılırken, yakın zamanda VİOP tarafında  akşam seansı da devreye alındı.  Önümüzdeki dönemde teknolojinin daha yoğun kullanılmasıyla bu işlem saatleri  belki de artmaya devam edecektir. Böyle bir ortamda gelişen teknolojiyi  kullanarak sadeleşmek, hem rakamların küçülerek işlem giriş kolaylığının  sağlanması, aradaki kotasyonların güncellenmesi gibi güncellemeler, hem pay  piyasalarının hem de VİOP'un gelişimine önemli katkı sunacaktır. Bu durumun  psikolojik etkisini böyle değerlendirmek daha doğru olacaktır."

Paksoy, endeksten sıfır atılmasının İstanbul'un uluslararası finans  merkezi olma hedefine de hizmet edeceğine dikkati çekerek, yüksek teknoloji ve  güçlü altyapı ile dünyanın önde gelen borsaları arasında yer alma hikayesi olan  Borsa İstanbul için sadeleştirmenin öneminin ilerleyen dönemde daha iyi  anlaşılacağını belirtti.

Büyüyen ve gelişen sermaye piyasasının, endeksteki bu sadeleştirme ile  başlıca dünya borsalarının görünümüne paralel bir görüntüye kavuşacağını söyleyen  Paksoy, "Asıl borsa yatırımcısı için en önemli hikaye, üreterek büyüyen  Türkiye'dir." sözlerini kullandı.




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