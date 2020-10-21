Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa İstanbul’dan açılış rekoru!

21.10.2020 10:11

Son güncelleme : 21.10.2020 10:59
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,86 oranında yükselişle 1220,88 puan ile 7 Şubat’tan beri en yüksek seviyesini gördü. Endeks en son pandemi öncesi 7 Şubat tarihinde 1228,12 puanı görmüştü.



AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,86 oranında yükselişle 1220,88 puan ile 7 Şubat'tan beri en yüksek seviyesini gördü!

Bankacılık endeksi yüzde 1,49 ve holding endeksi yüzde 0,58 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile orman, kağıt, basım olurken, kaybettiren sektör endeksinin ise bulunmadığı görüldü.

Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 artışla 1.210,41 puandan tamamlayarak 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, ABD'de teşvik paketi belirsizliğinin sürmesine karşın görüşmelerin devam edecek olmasının risk iştahını artırdığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin hareketlenen haber akışının da olumlu havayı desteklediğini söyledi.

Negatif tarafta ise Avrupa'da artan vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin ekonomik etkilerine dair endişelerin izlendiğini ifade eden analistler, bu kapsamda Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı açıklamaların bankanın destekleyici para politikasının devamına ilişkin ipucu vermesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.225 puanın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 1.240 puan seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 1.200 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.


ETİKETLER
Borsa İstanbulBISTBIST100




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:451.217
Değişim :  0,56% |  6,78
Açılış :  1.221  
Önceki Kapanış :  1.210  
En Yüksek
1.223 En Düşük
1.217
BIST En Aktif Hisseler10:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 1.023,40 1.036.704 % 10,00  
FORMT 8,80 6.712.490 % 10,00  
BEYAZ 11,00 442.662 % 10,00  
DAGI 14,52 6.171.828 % 10,00  
BMELK 12,87 209.331 % 10,00  
daha fazla
10:45 Alış Satış %  
Dolar 7,8337 7,8377 % -0,36  
Euro 9,2972 9,3031 % 0,04  
Sterlin 10,1690 10,2200 % 0,17  
Frank 8,6235 8,6755 % -0,12  
Riyal 2,0815 2,0920 % -0,42  
daha fazla
10:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.918 1.919 12,35  
Altın Gr. 483 483 0,57  
Cumhuriyet 3.191 3.240 -17,00  
Tam 3.175 3.254 -21,56  
Yarım 1.535 1.574 -10,42  
Çeyrek 770 787 -5,22  
Gümüş.Ons 24,96 25,00 0,35  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 0,06  
B. Petrol 42,63 42,63 -0,53  
Seans Raporu 10:45
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru