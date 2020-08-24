Borsa İstanbul, "Borsada oynanmaz, borsada yatırım yapılır" başlıklı bilgilendirme videosu hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Borsa İstanbul`dan `Borsa`da yatırım yapılır` videosu
24.08.2020 13:26
Son güncelleme : 24.08.2020 13:27
AA
Borsa İstanbul, katma değeri yüksek içeriklerle hazırladığı videolarla yatırımcıları doğru yatırımın esasları hakkında bilgilendirip onlara farkındalık kazandırmaya devam ediyor.
Borsa İstanbul tarafından bugün paylaşılan videoda, "Borsada oynanmaz, borsada yatırım yapılır. Borsa bir oyun aracı değil, yatırımlarınızı güvenle büyüten istikrarlı bir kazanç yoludur." ifadelerine yer verildi.
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461,68
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler13:10
|IZMDC
|17,82
|3.880.496
|% 10,00
|
|EMKEL
|3,30
|8.659.852
|% 10,00
|
|TKURU
|96,90
|2.971.832
|% 9,99
|
|CRDFA
|6,28
|5.010.237
|% 9,98
|
|KENT
|337,30
|1.895.289
|% 9,98
|
|BURVA
|53,30
|1.264.116
|% -9,97
|
|EGCYO
|0,92
|164.034
|% -7,07
|
|DZGYO
|3,28
|3.370.148
|% -6,29
|
|BURCE
|23,00
|1.131.232
|% -6,20
|
|ORMA
|9,00
|52.727
|% -5,26
|
|PETKM
|4,17
|1.513.995.500
|% -0,48
|
|TUPRS
|85,45
|736.433.157
|% 3,08
|
|GUSGR
|6,40
|548.375.892
|% 6,14
|
|ZOREN
|2,63
|343.262.080
|% 0,38
|
|GARAN
|7,06
|296.746.568
|% -0,28
|
|PETKM
|4,17
|1.513.995.500
|% -0,48
|
|EKGYO
|1,96
|293.353.636
|% 0,51
|
|ZOREN
|2,63
|343.262.080
|% 0,38
|
|GSRAY
|2,84
|257.639.137
|% 6,77
|
|GUSGR
|6,40
|548.375.892
|% 6,14
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3681
|7,3698
|% 0,46
|
|Euro
|8,7196
|8,7267
|% 1,02
|
|Sterlin
|9,6374
|9,6857
|% 0,65
|
|Frank
|8,0653
|8,1139
|% 0,63
|
|Riyal
|1,9578
|1,9676
|% 0,39
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|7,13
|
|Altın Gr.
|461
|461
|3,45
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|-18,00
|
|Tam
|3.055
|3.133
|15,21
|
|Yarım
|1.477
|1.515
|7,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|3,68
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,82
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,02
|
|B. Petrol
|45,25
|45,25
|0,32
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