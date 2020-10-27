Borsa İstanbul`da, Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle yarın öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek.
Borsa`da yarın yarım gün işlem yapılacak
27.10.2020 14:34
Son güncelleme : 27.10.2020 14:45
AA
Borsa İstanbul pay piyasası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarın saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında 1,5 günlük tatile girecek.
Yarın, tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ila 12.40 arasında yapılacak.
Yarım gün işlem yapılacağı ve takas işlemi gerçekleştirilmeyeceği için Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda yarınki işlemlerin takası bugünkü işlemlerin takası ile birlikte 2 Kasım Pazartesi günü yapılacak.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) yarın işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay sözleşmelerinde saat 12.40, endeks ve diğer sözleşmelerde ise saat 12.45'te sonlanacak.
Borçlanma Araçları Piyasası'nda yarın hem aynı gün hem ileri valörlü işlemler saat 11.30'a kadar yapılacak.
14:301.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 9,36
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.155
En Düşük
1.134
14:308,1407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0573
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,1649
En Düşük
8,0708
14:309,6294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0772
|Açılış
|: 9,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6483
En Düşük
9,5440
14:30498,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,13
|Açılış
|: 498,57
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
498,91
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler14:28
|KARTN
|1.498,20
|102.774.739
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|464.076
|% 10,00
|
|EUYO
|7,27
|7.690.191
|% 9,98
|
|BMELK
|12,27
|995.109
|% 9,95
|
|LINK
|53,30
|4.858.721
|% 9,94
|
|POLTK
|380,70
|508.235
|% -10,00
|
|CASA
|29,36
|314.622
|% -9,99
|
|DAGHL
|16,04
|736.621
|% -9,99
|
|SODSN
|22,18
|406.803
|% -9,98
|
|UZERB
|45,64
|86.305
|% -9,98
|
|TSKB
|2,02
|1.270.232.505
|% 5,21
|
|GARAN
|6,89
|651.998.795
|% 1,77
|
|SISE
|6,44
|612.721.788
|% 2,22
|
|KRDMD
|3,34
|490.598.336
|% 0,30
|
|ECILC
|7,22
|464.157.338
|% -2,17
|
|TSKB
|2,02
|1.270.232.505
|% 5,21
|
|SKBNK
|1,82
|413.942.429
|% 6,43
|
|EKGYO
|1,71
|299.153.965
|% 1,79
|
|ODAS
|3,01
|441.144.964
|% 3,79
|
|KRDMD
|3,34
|490.598.336
|% 0,30
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1367
|8,1404
|% 0,71
|
|Euro
|9,6227
|9,6291
|% 0,81
|
|Sterlin
|10,5949
|10,6481
|% 0,94
|
|Frank
|8,9303
|8,9841
|% 0,69
|
|Riyal
|2,1668
|2,1777
|% 0,82
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|0,48
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,91
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|20,00
|
|Tam
|3.282
|3.365
|19,96
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|9,66
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,83
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,06
|
|B. Petrol
|41,26
|41,26
|0,43
|
Seans Raporu
14:28
daha fazla
-
14:43AKSGY
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.29 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 973, 739 adet işlem
-
14:42NTHOL
Yüzde 6.76 oranında artışla 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 696, 148 adet işlem
-
14:41KERVT
Yüzde 4.26 oranında artışla 6.61 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 640, 155 adet işlem
-
14:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 68 artarak (% 0.74 ) 1, 042
-
14:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LINK, EUYO, BMELK, KONTR, MARTI, KARTN, ROYAL, MRGYO, AVOD, CEMTS