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Brent petrol 43 doları aştı

08.10.2020 17:34

Son güncelleme : 08.10.2020 17:52
Petrol fiyatları, Meksika Körfezinde Delta kasırgasının etkisini göstermeye başlaması ve ABD`de havayolu şirketlerini de kapsayan yeni teşvik paketinin çıkarılacağı beklentileriyle yükseldi.



DHA

ABD Başkanı Donald Trump'ın havayolu şirketlerine ve küçük işletmelere yönelik destekler konusunda Kongre'ye çağrı yapması da, petrol piyasalarında alımı tetikledi. Trump Kongre'ye yaptığı çağrıda, havayolu şirketlerinin çalışanlarına yaptığı maaş ödemelerini desteklemek için 25 milyar dolarlık ve küçük girişimlerin ayakta kalmalarını sağlayacak 135 milyar dolarlık destek paketlerini bir an önce onaylanmasını istedi.

Piyasaya yeni kaynak sağlanmasının yanında, özellikle havayolu şirketlerinin talebinin artacağı yolundaki beklentiler de petrol fiyatlarının yükselmesini destekledi.

Spot piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı uzun aradan sonra 43 doları aşarken, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da 41 doların üzerine çıktı.


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