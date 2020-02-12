Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 54,87 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı ne kadar?
12.02.2020 09:59
Son güncelleme : 12.02.2020 09:59
AA
Dün 54,67 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 54,26 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,12 artışla 54,87 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 50,49 dolardan alıcı buldu.
Çin’de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 1114’e, teyit edilen vaka sayısı 44 bin 653’e yükseldi.
Uzmanlar, salgından etkilenen kişi sayısındaki artışın yavaşladığına işaret ederek, petrol talebinin arttığını ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtiyor.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) gelecek ay düzenlenecek toplantısında üretim kesintisi süresinin uzatılabileceği veya miktarının artırılabileceğine dikkati çeken uzmanlar, bunun petrol fiyatlarını desteklediğini kaydediyor.
Brent petrolde teknik olarak 55,03 ile 55,13 dolar
aralığının direnç, 54,83 ile 54,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
18:05119.798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
0
En Düşük
0
18:056,0214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,0240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0320
En Düşük
6,0091
18:056,5708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0017
|Açılış
|: 6,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,5833
En Düşük
6,5609
18:05303,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,06
|Açılış
|: 303,41
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
303,80
En Düşük
302,92
BIST En Aktif Hisseler
|AKSA
|14,10
|17.622.774
|% 76,76
|
|BEYAZ
|4,09
|624.399
|% 0,00
|
|ADESE
|1,55
|80.755.550
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,37
|474.047.592
|% 0,00
|
|AFYON
|7,52
|54.019.098
|% 0,00
|
|ADESE
|1,55
|80.755.550
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,37
|474.047.592
|% 0,00
|
|AFYON
|7,52
|54.019.098
|% 0,00
|
|BEYAZ
|4,09
|624.399
|% 0,00
|
|BERA
|4,15
|21.925.019
|% 0,00
|
|THYAO
|14,30
|2.159.335.881
|% 0,00
|
|GARAN
|11,92
|970.086.794
|% 0,00
|
|TRCAS
|4,12
|689.766.396
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,01
|689.305.181
|% 0,00
|
|ASELS
|24,76
|681.131.596
|% 0,00
|
|ODAS
|2,16
|553.521.212
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,01
|689.305.181
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,34
|293.634.983
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,65
|371.588.392
|% 0,00
|
|TRCAS
|4,12
|689.766.396
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7829
|7,8219
|% 0,12
|
|Frank
|6,1512
|6,1882
|% 0,11
|
|Riyal
|1,6020
|1,6100
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|-2,75
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|0,07
|
|Yarım
|970
|995
|0,03
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,91
|54,91
|0,90
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59KENT
Yüzde 11.43 oranında artışla 231.00 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 824 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1834, 93 artarak (% 1.29 ) 143, 634
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, IHLGM
-
17:58XU100
Endeks 119, 766 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 13, 236.00 milyon TL de
-
17:56RHEAG
Yüzde 8.59 oranında artışla 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 349, 047 adet işlem