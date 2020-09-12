Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,51, altının gram satış fiyatı yüzde 1,49, dolar/TL yüzde 0,32, euro/TL yüzde 0,76 değer kazandı.
Bu hafta yatırım araçları kazandırdı
12.09.2020 07:45
Son güncelleme : 12.09.2020 07:52
AA
BIST 100 endeksi, en düşük 1.085,23, en yüksek 1.105,98 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,51 artarak 1.102,70 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,49 kazanımla 468,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,53 artışla 3.111,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 748,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise bu hafta 760,00 liraya çıktı.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,32 değer kazanarak 7,4790 liraya, euro da yüzde 0,76 artışla 8,8580 liraya yükseldi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,30, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,61 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,38 ile kıymetli madenler fonları oldu.
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
18:057,4766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0279
|Açılış
|: 7,4960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4819
En Düşük
7,4368
18:058,8628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0574
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8778
En Düşük
8,7908
18:05466,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,76
|Açılış
|: 466,87
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
469,76
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DNISI
|6,82
|2.724.699
|% 10,00
|
|GOLTS
|26,40
|43.497.769
|% 10,00
|
|VERUS
|39,38
|85.496.692
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|438.915
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|593.909
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|15.672.449
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|11.686.989
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|8.423.419
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|6.092.553
|% -9,80
|
|DIRIT
|2,15
|3.026.369
|% -9,66
|
|PETKM
|4,25
|1.714.780.188
|% -0,23
|
|THYAO
|10,93
|1.051.894.626
|% 1,58
|
|PGSUS
|48,38
|778.541.294
|% 5,17
|
|IHLGM
|1,55
|701.036.514
|% 6,90
|
|TAVHL
|16,22
|665.818.532
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,55
|701.036.514
|% 6,90
|
|PETKM
|4,25
|1.714.780.188
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,49
|563.371.416
|% -1,32
|
|IHYAY
|1,29
|461.143.145
|% 3,20
|
|IHLAS
|1,07
|253.800.553
|% 9,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4734
|7,4766
|% 0,37
|
|Euro
|8,8491
|8,8628
|% 0,65
|
|Sterlin
|9,5436
|9,5915
|% 0,33
|
|Frank
|8,1954
|8,2448
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9879
|1,9978
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-6,19
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|-10,00
|
|Tam
|3.098
|3.175
|-3,44
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-1,67
|
|Çeyrek
|751
|768
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|26,70
|26,74
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,75
|39,75
|-0,31
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, MGROS, ISCTR
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 9 artarak (% 0.29 ) 1, 011
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, MERIT, EMNIS, MEGAP, MEGAP, COSMO, ETILR, BEYAZ, TACTR, SERVE
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17:59
TAVHL, MMCAS, LUKSK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
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