Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,84, altının gram satış fiyatı yüzde 1,13, dolar/TL yüzde 1,27, euro/TL yüzde 1,21 değer kazandı.
Bu hafta yatırım araçları kazandırdı
19.09.2020 07:45
Son güncelleme : 19.09.2020 07:49
BIST 100 endeksi, en düşük 1.096,65, en yüksek 1.118,70 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,84 artarak 1.111,96 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,13 kazanımla 474,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,09 artışla 3.145,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 760,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise bu hafta 768,00 liraya çıktı.
Bu hafta ABD doları yüzde 1,27 değer kazanarak 7,5740 liraya, euro da yüzde 1,21 artışla 8,9650 liraya yükseldi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,44, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,49 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,21 ile hisse senedi fonları oldu.
17:591.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
17:597,5616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0149
|Açılış
|: 7,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5839
En Düşük
7,5327
17:598,9900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0361
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9977
En Düşük
8,9268
17:59475,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,70
|Açılış
|: 475,47
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
477,47
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CRFSA
|16,39
|222.307.219
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.771,00
|1.194.511
|% 10,00
|
|SELGD
|3,63
|2.646.051
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.480.798
|% 10,00
|
|MRSHL
|343,50
|25.516.523
|% -9,98
|
|CMBTN
|101,10
|28.576.963
|% -9,97
|
|DOKTA
|32,14
|24.305.353
|% -9,97
|
|CMENT
|35,56
|30.967.356
|% -9,97
|
|YONGA
|66,00
|3.075.270
|% -9,96
|
|KRDMD
|3,24
|1.554.479.354
|% 3,18
|
|PETKM
|4,40
|1.007.731.118
|% 0,69
|
|HLGYO
|2,50
|692.002.693
|% 3,31
|
|VKGYO
|3,39
|571.687.757
|% 3,67
|
|DGKLB
|2,61
|470.569.938
|% -9,06
|
|KRDMD
|3,24
|1.554.479.354
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,50
|692.002.693
|% 3,31
|
|PETKM
|4,40
|1.007.731.118
|% 0,69
|
|DGKLB
|2,61
|470.569.938
|% -9,06
|
|VKGYO
|3,39
|571.687.757
|% 3,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5593
|7,5616
|% 0,20
|
|Euro
|8,9283
|8,9900
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,7585
|9,8074
|% -0,02
|
|Frank
|8,2838
|8,3337
|% 0,13
|
|Riyal
|2,0143
|2,0244
|% 0,43
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|5,75
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,75
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.200
|22,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|23,68
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|11,45
|
|Çeyrek
|762
|779
|5,73
|
|Gümüş.Ons
|26,74
|26,78
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,98
|42,98
|-0,33
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59CMBTN
Yüzde -9.80 oranında düşüşle 101.30 lira fiyatla işlem gören hissede 259, 031 adet işlem
-
17:58INFO
Yüzde -6.06 oranında düşüşle 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 996, 765 adet işlem
-
17:57AKYHO
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 5.71 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 993, 545 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 100, 828 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 110 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 11, 120.00 milyon TL de