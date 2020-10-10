Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,81, altının gram satış fiyatı yüzde 3,16, dolar/TL yüzde 1,69, euro/TL yüzde 2,51 değer kazandı.
Bu hafta yatırım araçları kazandırdı
10.10.2020 08:06
Son güncelleme : 10.10.2020 08:09
BIST 100 endeksi, en düşük 1.143,33, en yüksek 1.170,48 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,81 artarak 1.165,70 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,16 kazanımla 489,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,11 artışla 3.245,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 769,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 793,00 liraya çıktı.
Bu hafta ABD doları yüzde 1,69 değer kazanarak 7,8890 liraya, euro da yüzde 2,51 artarak 9,3170 liraya yükseldi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,85, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,70 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,13 ile fon sepeti fonları oldu.
18:051.166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 15,21
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.167
En Düşük
1.151
18:057,8560
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,0875
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8358
18:059,3022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0483
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,2633
18:05487,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,75
|Açılış
|: 487,38
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|14,52
|262.715.331
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.301.234
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,43
|24.084.345
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.975.379
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|396.772
|% 10,00
|
|TKURU
|495,20
|2.020.911
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|3.431.092
|% -10,00
|
|OLMIP
|11,26
|2.381.862
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|356.833
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|2.119.196
|% -9,99
|
|PETKM
|4,61
|2.136.330.830
|% 4,06
|
|SISE
|6,91
|1.429.587.559
|% 1,77
|
|GARAN
|7,10
|1.059.391.288
|% 1,87
|
|TUPRS
|83,05
|820.757.773
|% 1,47
|
|ASELS
|18,11
|710.515.065
|% 0,06
|
|PETKM
|4,61
|2.136.330.830
|% 4,06
|
|ZOREN
|2,76
|682.984.761
|% 1,47
|
|EKGYO
|1,80
|386.881.515
|% 2,86
|
|SISE
|6,91
|1.429.587.559
|% 1,77
|
|KRDMD
|3,47
|695.295.341
|% 2,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8539
|7,8560
|% -1,10
|
|Euro
|9,2905
|9,3022
|% -0,52
|
|Sterlin
|10,2146
|10,2658
|% -0,23
|
|Frank
|8,5995
|8,6513
|% -0,27
|
|Riyal
|2,0874
|2,0979
|% -1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|36,23
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,93
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.220
|3.300
|45,01
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|10,88
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,16
|1,31
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,27
|
|B. Petrol
|42,84
|42,84
|-0,50
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KOZAA, ARCLK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 1.25 ) 1, 064
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, CEOEM, TRCAS, VANGD, KERVN, UFUK, ATSYH, AYCES, BASCM, KENT
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, UZERB, OLMIP, COSMO, TUCLK, TKURU, KSTUR, EMNIS, BMELK, YAPRK
-
17:58
CEOEM, ADESE, BRISA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında