Buffett, 5 Japon emtia şirketinden hisse aldı















Berkshire Hataway'ın yaptığı açıklamaya göre, Tokyo Borsası'nda geçen yıl boyunca yapılan alımlarla Mitsubishi Corp, Mitsui & Co, Itochu, Marubeni ve Sumitomo'dan yüzde 5'in biraz üzerinde oranda hisse toplandı.

Bu alımlar için yaklaşık 6,25 milyar dolar harcandı. Açıklamada, Japon şirketlerine yapılan yatırımın uzun süre devam ettirilmesinin planlandığı da belirtildi.