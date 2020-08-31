Milyarder yatırımcı Warren Buffett`ın sahip olduğu Berkshire Hataway şirketi, Japonya`nın önde gelen 5 emtia ticareti şirketinden hisse aldı.
Buffett, 5 Japon emtia şirketinden hisse aldı
31.08.2020 07:38
Son güncelleme : 31.08.2020 07:39
Berkshire Hataway'ın yaptığı açıklamaya göre, Tokyo Borsası'nda geçen yıl boyunca yapılan alımlarla Mitsubishi Corp, Mitsui & Co, Itochu, Marubeni ve Sumitomo'dan yüzde 5'in biraz üzerinde oranda hisse toplandı.
Bu alımlar için yaklaşık 6,25 milyar dolar harcandı. Açıklamada, Japon şirketlerine yapılan yatırımın uzun süre devam ettirilmesinin planlandığı da belirtildi.
18:051.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.114
En Düşük
1.095
18:057,3478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0143
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3508
En Düşük
7,2953
18:058,7602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0589
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7602
En Düşük
8,6730
18:05462,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 6,97
|Açılış
|: 462,80
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
465,37
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GYHOL
|26,62
|79.543.997
|% 10,00
|
|DOKTA
|30,14
|7.864.768
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.633.433
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|20.813.581
|% 10,00
|
|OZBAL
|6,06
|95.229.515
|% 9,98
|
|FMIZP
|86,55
|56.211.562
|% -7,43
|
|YKGYO
|3,78
|86.637.291
|% -7,13
|
|OYLUM
|3,20
|41.709.278
|% -6,71
|
|ORMA
|9,20
|242.403
|% -6,22
|
|DIRIT
|2,08
|305.279
|% -5,45
|
|KRDMD
|3,09
|1.435.722.724
|% 5,10
|
|GARAN
|6,92
|1.081.713.246
|% -1,00
|
|PETKM
|4,04
|1.067.895.765
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,78
|889.323.828
|% 3,35
|
|TUPRS
|83,00
|777.870.862
|% -0,78
|
|KRDMD
|3,09
|1.435.722.724
|% 5,10
|
|ZOREN
|2,78
|889.323.828
|% 3,35
|
|PETKM
|4,04
|1.067.895.765
|% -1,22
|
|EKGYO
|1,83
|359.253.947
|% -2,14
|
|AKENR
|1,93
|318.480.550
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3440
|7,3478
|% 0,19
|
|Euro
|8,7413
|8,7602
|% 0,68
|
|Sterlin
|9,7539
|9,8028
|% 0,86
|
|Frank
|8,0727
|8,1214
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9483
|1,9580
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.971
|5,98
|
|Altın Gr.
|463
|463
|6,92
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|37,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|41,67
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|20,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|28,01
|28,06
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,13
|
|B. Petrol
|46,09
|46,09
|0,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 6 kaybederek (% -1.16 ) 1, 240
-
17:57CEMTS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 813, 625 adet işlem
-
17:56OYLUM
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 861, 272 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1 altında . İşlem hacmi 13, 178.00 milyon TL de
-
17:53DGGYO
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 11.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 791, 820 adet işlem