Bullard: ABD ekonomi keskin büyüme aşamasında















St Louis Fed Başkanı James Bullard, kesinlikle keskin büyüme aşamasında olduklarını söyledi.

Bullard, işsizlik oranının geçmiş resesyonlara oranla daha hızlı düşmeye devam ettiğini belirterek prensip olarak geçici işlerini kaybeden işçilerin ikinci yarıda çağrılabileceğini ve işsizlikte keskin düşüş görebileceklerini ifade etti.