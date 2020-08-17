Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Bundesbank`tan Alman ekonomisi açıklaması

17.08.2020 13:12

Son güncelleme : 17.08.2020 13:14
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinin bahar aylarında yaşanan benzeri görülmemiş daralma sonrasında hızlı ve geniş tabanlı toparlanmaya hazır olduğunu söyledi. Ancak Banka, tam bir toparlanmanın mümkün olması için koronavirüse bir aşının bulunmasının gerekli olabileceğini de vurguladı.



Bundesbank bugün yayınladığı aylık raporda, "Nisan ayında görülen en düşük nokta sonrası makroekonomik performansta başlayan açık ve geniş tabanlı toparlanma devam edecek. Alman ekonomisi 2020 yazında çok güçlü şekilde büyüyecek" ifadeleri yer aldı.

Özel tüketimin toparlanmaya "güçlü bir katkı" yapmasının beklendiğini ifade eden Bundesbank, sermaye malı yatırımlarının da belirleyici olacağını vurguladı.

Bununla birlikte Bundesbank, pandeminin global olarak kontrol altına alınmış olmadığına işaret etti ve bunun Almanya'nın ihracatı ile sanayi üretimi üzerinde baskı yaratacağını belirtti.


ETİKETLER
bundesbankalmanekonomi




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:571.085
Değişim :  0,06% |  0,69
Açılış :  1.086  
Önceki Kapanış :  1.084  
En Yüksek
1.090 En Düşük
1.077
BIST En Aktif Hisseler12:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARMDA 26,40 8.039.309 % 10,00  
KENT 2.518,80 7.730.197 % 10,00  
ALCTL 22,02 43.298.733 % 9,99  
GLRYH 18,29 108.468.017 % 9,98  
TBORG 14,77 3.563.405 % 9,98  
daha fazla
12:57 Alış Satış %  
Dolar 7,3883 7,3918 % 0,47  
Euro 8,7569 8,7632 % 0,57  
Sterlin 9,6551 9,7036 % 0,60  
Frank 8,1117 8,1605 % 0,63  
Riyal 1,9643 1,9741 % 0,43  
daha fazla
12:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.950 1.951 5,96  
Altın Gr. 464 464 3,54  
Cumhuriyet 3.082 3.129 -44,00  
Tam 3.073 3.149 15,32  
Yarım 1.485 1.523 7,41  
Çeyrek 745 762 3,71  
Gümüş.Ons 26,81 26,86 0,39  
Gümüş Gr. 6,37 6,37 0,11  
B. Petrol 44,63 44,63 -0,17  
Seans Raporu 12:57
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru