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Bursa`dan 8 ayda 7,5 milyar dolarlık dış satım yapıldı

04.09.2020 13:47

Son güncelleme : 04.09.2020 13:49
Yılın 8 ayında 187 ülke ve özerk bölge ile serbest bölgeye 7 milyar 524 milyon 911 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Bursa, İstanbul`un ardından en fazla dış satım yapan il unvanını koruyor.



AA

Türkiye'nin sanayide önde gelen illerinden Bursa'dan, ocak-ağustos döneminde 7 milyar 524 milyon 911 bin dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Bursa'dan yılın 8 ayında 187 ülke ve özerk bölge ile serbest bölgeye dış satım gerçekleştirildi.

İstanbul'un ardından en fazla dış satım rakamına ulaşan ikinci il olan Bursa'nın ihracatında otomotiv endüstrisi önemli rol üstleniyor.

OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi önemli firmaların aralarında bulunduğu otomotiv endüstrisi, yılın 8 ayında 3 milyar 802 milyon 488 bin dolarlık ihracat yaptı.

Kentin toplam ihracatının yarısından fazlasını sırtlayan otomotivi, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü izledi. Bu sektörde faaliyet gösteren ihracatçılar ocak-ağustos döneminde 842 milyon 372 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Sıralamada üçüncülükte yer alan tekstil ve ham maddeleri sektörünün 8 ayda yaptığı ihracat ise 547 milyon 917 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Bursa'nın ihracatında 401 milyon 702 bin dolarla makine ve aksamları, 358 milyon 359 bin dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 345 milyon 25 bin dolarla çelik ve 283 milyon 299 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri de ön sıralarda yer aldı.

En önemli pazar Almanya

Ocak-ağustos döneminde en fazla ihracat yapılan Almanya'ya 1 milyar 59 milyon 396 bin dolarlık ürün gönderildi. Bu ülkeye ağırlıklı olarak otomotiv ile hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ihraç edildi.

Fransa, 820 milyon 102 bin dolar ihracatla ikinci, İtalya 551 milyon 88 bin dolar dış satımla 3'üncü sırada yer aldı.

Önemli pazarlardan İspanya'ya 542 milyon 893 bin dolar, Romanya'ya 374 milyon 96 bin dolar, ABD'ye 355 milyon 240 bin dolarlık ürün satıldı.

Fas'a 191 milyon 755 bin dolar, Hollanda'ya 191 milyon 707 bin dolar, İsrail'e 186 milyon 941 bin dolar, Belçika'ya 171 milyon 661 bin dolar, Mısır'a 162 milyon 293 bin dolar, Slovenya'ya 137 milyon 163 bin dolar, Irak'a 126 milyon 11 bin dolar, Rusya'ya 122 milyon 260 bin dolar, Suudi Arabistan'a ise 112 milyon 685 bin dolarlık ihracat kaydedildi.


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