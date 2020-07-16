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Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

16.07.2020 11:26

Son güncelleme : 16.07.2020 11:26
Türkiye`nin, merkezi yönetim bütçesi gelirleri haziran ayında 66,3 milyar lira, giderleri 85,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti.



AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama  sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, haziranda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre  yüzde 19,5 artarak 66 milyar 272 milyon lira, bütçe giderleri ise yüzde 26,8  artarak 85 milyar 643 milyon lira oldu.

Ocak-haziran döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine  göre yüzde 13 yükselerek 455 milyar 411 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 17,3  artarak 564 milyar 862 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi haziranda 19 milyar 370 milyon lira ve  ocak-haziran döneminde 109 milyar 450 milyon lira açık verdi.




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