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Cari açık 4.6 milyar dolar oldu

12.10.2020 10:13

Son güncelleme : 12.10.2020 10:29
Cari işlemler hesabı ağustosta 4 milyar 631 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 23 milyar 203 milyon dolar oldu.



Bir önceki yılın Ağustos ayında 3 milyar 314 milyon ABD doları fazla  veren cari işlemler hesabında bu ayda 4 milyar 631 milyon ABD doları açık  gerçekleşti. Foreks anketinde beklenti 4,6 milyar dolar açık olacağı yönündeydi.

Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 23 milyar 203  milyon ABD doları oldu. Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, bu gelişmede, ödemeler  dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.948 milyon ABD doları artarak 5.347 milyon ABD dolarına yükselmesi  ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına  göre 4.602 milyon ABD doları azalarak 1.179 milyon ABD dolarına  gerilemesi etkili olmuştur.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın Ağustos ayında 6.249 milyon ABD doları fazla vermişken bu ayda 973  milyon ABD doları fazla vermiştir. Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın  aynı ayına göre 589 milyon ABD doları azalarak 570 milyon ABD doları  olarak gerçekleşmiştir. İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı  ayına göre 16 milyon ABD doları artarak 107 milyon ABD doları olarak  gerçekleşmiştir."


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