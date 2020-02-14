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Cari işlemler hesabı açıklandı

14.02.2020 10:37

Son güncelleme : 14.02.2020 10:37
Türkiye`nin cari işlemler hesabı, 2019 yılında 1 milyar 674 milyon dolar fazla verdi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Cari işlemler açığı, 2018'un aralık ayına göre 1 milyar 731 milyon  dolar artarak 2 milyar 798 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, cari  işlemler hesabı, 2019 yılında 1 milyar 674 milyon dolar fazla verdi.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret  açığının 2 milyar 89 milyon dolar artarak 3 milyar 402 milyon dolara ve birincil  gelir dengesi açığının 93 milyon dolar artarak 1 milyar 87 milyon dolara  yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise 1 milyar 429 milyon  dolar azalarak 1 milyar 454 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler,  2018 yılının aralık ayına göre 214 milyon dolar artarak 1 milyar 112 milyon  dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden  kaynaklanan net çıkışlar, 2018'in aralık ayına göre 75 milyon dolar artarak 955  milyon dolar oldu.

İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler ise 165 milyon dolar  artarak 291 milyon dolara yükseldi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Aralık  2019'da cari işlemler dengesinin 3 milyar dolar açık, 2019 yılında ise 1,2 milyar  dolar fazla vermesini bekliyordu.




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