ÇAYKUR bayilerinin, Milli Dayanışma Kampanyası`na 1 milyon lira destek verdiği bildirildi.
ÇAYKUR bayilerinden Milli Dayanışma Kampanyası`na destek
10.04.2020 10:55
Son güncelleme : 10.04.2020 10:55
AA
ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, corona virüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bayilerin de destek sağladığı belirtildi.
Birçok iş kolu ve vatandaşı etkilemesi muhtemel sürecin en az zararla aşılması temenni edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu anlamda katkı sağlayacağına olan inancımızla, ülke genelinde faaliyet gösteren bütün bayilerimiz maddi katkıda bulunmak suretiyle sadece iyi zamanlarda değil, zor zamanlarda da halkımızın yanında yer almak istemektedirler. Bayilerimiz vesilesiyle kurumsal olarak bizler de bu ortak onuru ve gururu yaşamaktayız. ÇAYKUR olarak bütün bayilerimiz 1 milyon lira
bağışla kampanyaya destek vermiştir."
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