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Çelik üreticileri ithalata getirilen ek verginin kalıcı olmasını talep ediyor

16.07.2020 11:45

Son güncelleme : 16.07.2020 11:45
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, ülkenin kapasitesinin olduğu çelik ürünlerinde yüksek ithalat yapmanın sürdürülebilir olmadığını belirterek, bu kapsamda daha önce alınan geçici ek vergi kararının gelişmelere göre kalıcı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.



AA

Demir çelik sanayisinde üretim ve istihdamın korunması amacıyla 18  Nisan'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile slab, kütük, yassı hadde mamulleri,  alaşımlı ürünler, profiller ve paslanmaz sac gibi ürünlerine uygulanan gümrük  vergisi 15 Temmuz'a kadar geçici olarak yüzde 5 artırılmış, uygulama 14 Temmuz'da  yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

Yayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin demir çelik  ürünlerinde kapasitesi olduğunu, bu nedenle ithalat ihtiyacı bulunmadığını dile  getirdi.

Bu açıdan ek vergi kararını olumlu bulduklarını belirten Yayan, şöyle  devam etti:

"Kapasitemizin olduğu, yatırım yaptığımız ürünleri son derece yüksek  miktarda ithal etmek sürdürülebilir bir durum değil. Hükümet de bunu durdurmak  için 15 Temmuz'da süresi dolacak şekilde 3 aylık bir karar almıştı. Şimdi buna  olan ihtiyacın devam ettiğini gördüğü için bu süreyi uzattı. Bunun daha uzun  süreli olarak uzatılması ve gelişmelere göre de kalıcı hale getirilmesi  gerektiğine inanıyoruz."

Yayan, ek vergi uygulamasının en azından 6 ay ya da 1 yıl gibi  sürelerle uzatılması gerektiğini, böylece tüketicilere doğru mesaj  verilebileceğini söyledi.

Yurt içi çelik tüketiminde nisan ve mayıs aylarında gerileme olduğunu  belirten Yayan, tüketimdeki keskin gerilemenin ithalata çok fazla yansımamasına  karşın üretimin bu durumdan olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Yayan, "Tüketimimiz düştüğü zaman bizim daha fazla ithalata  ihtiyacımız yok. Her üründe ihtiyaç fazlası üretim kapasitemiz ortaya çıkıyor.  Bunu yurt içinden karşılamalıyız." diye konuştu.

ABD VE AB'NİN UYGULADIĞI KORUMA TEDBİRLERİ

ABD ve Avrupa Birliği'nin dış ticarette Türkiye'ye karşı uyguladığı  koruma tedbirlerine de değinen Yayan, şunları kaydetti:

"ABD bize karşı bir koruma tedbiri aldı ve 2018'de yüzde 25 vergi  koydu. Bu halen devam ediyor. AB de 2018 yılının ikinci yarısında koruma tedbiri  koydu. Aradan 2 yıl geçti değil yumuşatmak, kademe kademe bunu daha da  ağırlaştırıyorlar. Yani bizim onlardan daha esnek davranmamız, daha kısa süreli  uygulamamız için ne tür bir imkanımız var elimizin altında? Hiçbir şeyimiz yok.  Dolayısıyla bu tedbirlerin daha uzun süreli uzatılması ve gelişmelere göre belki  kalıcı hale getirilmesi gerektiğine inanıyoruz."




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