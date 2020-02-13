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Çeyrek altın 506 lirayı gördü

13.02.2020 16:26

Son güncelleme : 13.02.2020 16:31
Piyasalarda gram altın fiyatları 306 liraya, çeyrek altın ise 506 liraya kadar yükseldi.



DHA

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Çeyrek altın bugün 506 liraya kadar yükseldi. Gram altının fiyatı ise 306 liraya kadar çıktı.

Kapalıçarşı esnafı altındaki yükselişte Çin'deki korona virüsünün etkisi olduğunu öne sürdü.

Kapalıçarşı esnafı Reşat Yılmaz, Aslında altının onsunda çok hızlı bir hareket yok. Altının onsu 1575 seviyelerinde işlem görüyor. Daha çok dolardan dolayı altın yükseldi. Doları körükleyen korona virüs olayı oldu. Avrupa piyasalarını etkilediği gibi bizim piyasaları da etkiledi" dedi.  Esnaf Adnan Kapulkaya ise, Özellikle bu Çin'deki korona virüsünden kaynaklanıyor. Virüsün Avrupa'ya sıçramasıyla, piyasalar güvenli liman altına yöneldi. Çeyrek altın bugün 510 liraya kadar çıktı. Gram olarak da 306 lira seviyesinde işlem görüyor. Vatandaş ise sadece vitrinlere bakıp gidiyor çünkü fiyat çok yüksek. Kış mevsiminde altın buradaysa her halde yazın gram olarak 330 liraya çeyrek altınında 550-570 liraya kadar çıkabileceğini söyleyebiliriz"diye konuştu.





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