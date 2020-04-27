Geçen hafta 390 liraya kadar çıkan gram altın, piyasalardaki ilk işlem gününe 387 lira civarında başladı. Çeyrek altın 635 liradan, Tam altın da 2.536 liradan satılıyor.
Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu?
27.04.2020 09:06
Son güncelleme : 27.04.2020 12:00
Altın fiyatları ne kadar sorusu altın
yatırımcılarının gündeminde yer almaya devam ediyor.
Cuma günü 390 liraya çıkarak rekor tazeleyen gram altın piyasalardaki ilk işlem gününe 387 lira
civarında başladı. Çeyrek altın 635 liradan, Tam altın da 2.536 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.721 dolarda dengelendi.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.
Bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), açıklayacağı yılın ikinci Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararları takip edilecek.
27 NİSAN ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN:
387 lira
ÇEYREK ALTIN:
635 lira
YARIM ALTIN:
1.269 lira
TAM ALTIN:
2.536 lira
11:45100.828
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 2.069,15
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
100.830
En Düşük
100.086
11:456,9787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0240
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
11:457,5724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0385
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5827
En Düşük
7,5263
11:45386,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,32
|Açılış
|: 386,36
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|7,04
|26.254.377
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|7.656.994
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|18.772.581
|% 10,00
|
|BAKAB
|9,57
|5.361.650
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|129.889
|% 10,00
|
|POLTK
|78,15
|26.884
|% -7,73
|
|FORMT
|3,30
|354.522
|% -7,04
|
|YONGA
|10,02
|6.092
|% -4,57
|
|EUYO
|1,39
|7.513.073
|% -4,14
|
|COSMO
|2,44
|4.880
|% -3,94
|
|GARAN
|8,29
|385.593.061
|% 2,09
|
|THYAO
|10,67
|369.619.967
|% 3,89
|
|ECILC
|5,00
|294.970.249
|% 3,73
|
|ASELS
|27,32
|280.043.611
|% 2,40
|
|GUSGR
|3,36
|221.500.327
|% 8,39
|
|GUSGR
|3,36
|221.500.327
|% 8,39
|
|ECILC
|5,00
|294.970.249
|% 3,73
|
|ODAS
|1,67
|95.845.126
|% 3,73
|
|YKBNK
|2,08
|102.325.570
|% 3,48
|
|GARAN
|8,29
|385.593.061
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6510
|8,6943
|% 0,91
|
|Frank
|7,1538
|7,1969
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8507
|1,8600
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-8,27
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.478
|2.536
|-1,70
|
|Tam
|2.543
|2.601
|-1,80
|
|Yarım
|1.239
|1.270
|-0,90
|
|Çeyrek
|621
|635
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,25
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|23,87
|23,87
|-0,94
|