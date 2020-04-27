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Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu?

27.04.2020 09:06

Son güncelleme : 27.04.2020 12:00
Geçen hafta 390 liraya kadar çıkan gram altın, piyasalardaki ilk işlem gününe 387 lira civarında başladı. Çeyrek altın 635 liradan, Tam altın da 2.536 liradan satılıyor.



Altın fiyatları ne kadar sorusu altın yatırımcılarının gündeminde yer almaya devam ediyor.

Cuma günü 390 liraya çıkarak rekor tazeleyen gram altın piyasalardaki ilk işlem gününe 387 lira civarında başladı. Çeyrek altın 635 liradan, Tam altın da 2.536 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.721 dolarda dengelendi.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), açıklayacağı yılın ikinci Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararları takip edilecek.

27 NİSAN ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 387 lira

ÇEYREK ALTIN: 635 lira

YARIM ALTIN: 1.269 lira

TAM ALTIN: 2.536 lira











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Sterlin 8,6510 8,6943 % 0,91  
Frank 7,1538 7,1969 % 0,49  
Riyal 1,8507 1,8600 % 0,36  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.720 1.721 -8,27  
Altın Gr. 387 387 0,08  
Cumhuriyet 2.478 2.536 -1,70  
Tam 2.543 2.601 -1,80  
Yarım 1.239 1.270 -0,90  
Çeyrek 621 635 -0,50  
Gümüş.Ons 15,21 15,25 0,02  
Gümüş Gr. 3,42 3,42 0,02  
B. Petrol 23,87 23,87 -0,94  
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