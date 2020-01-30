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Çeyrek altın kaç lira oldu?

30.01.2020 11:08

Son güncelleme : 30.01.2020 11:08
Altının gram fiyatı, yüzde 0,7 artışla 304,2 lira seviyesinde bulunuyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 498 lira, Cumhuriyet altını da 2.035 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe  paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 302 liradan  tamamladı.

Bugüne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 304,2 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 498 lira, Cumhuriyet altını da 2.035 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.581,9 dolardan işlem görüyor.




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Cumhuriyet 1.992 2.022 -3,00  
Tam 1.982 2.032 -3,19  
Yarım 958 983 -1,54  
Çeyrek 481 491 -0,77  
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