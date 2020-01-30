Altının gram fiyatı, yüzde 0,7 artışla 304,2 lira seviyesinde bulunuyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 498 lira, Cumhuriyet altını da 2.035 liradan satılıyor.
Çeyrek altın kaç lira oldu?
30.01.2020 11:08
Son güncelleme : 30.01.2020 11:08
AA
Gram altın, dün, altının ons fiyatı ve dolar
kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 302 liradan tamamladı.
Bugüne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 304,2 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
498 lira, Cumhuriyet altını da 2.035 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.581,9 dolardan işlem görüyor.
10:59118.578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -1.111,72
|Açılış
|: 119.231
|
|Önceki Kapanış
|: 119.689
|
119.233
En Düşük
118.256
10:595,9781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0184
|Açılış
|: 5,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9835
En Düşük
5,9563
10:596,5895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0286
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5951
En Düşük
6,5593
10:59304,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,04
|Açılış
|: 304,07
|
|Önceki Kapanış
|: 302,06
|
304,40
En Düşük
301,80
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,07
|10.014.750
|% 8,48
|
|EGCYH
|0,52
|51.359
|% 6,12
|
|DERIM
|10,52
|2.893.275
|% 5,94
|
|FRIGO
|12,79
|21.014
|% 5,27
|
|BEYAZ
|4,00
|737.428
|% 5,26
|
|RYSAS
|5,90
|6.935.210
|% -19,95
|
|NATEN
|16,30
|6.836.122
|% -15,89
|
|BURVA
|14,45
|2.572
|% -15,00
|
|BURCE
|7,43
|487.055
|% -14,99
|
|OYLUM
|5,42
|6.316.918
|% -14,91
|
|THYAO
|13,88
|321.388.429
|% -1,42
|
|IPEKE
|10,09
|295.055.324
|% 3,38
|
|KRDMD
|2,78
|181.536.088
|% -1,77
|
|ODAS
|2,02
|150.139.769
|% -5,16
|
|KRSTL
|2,32
|130.385.705
|% 0,43
|
|ODAS
|2,02
|150.139.769
|% -5,16
|
|KRDMD
|2,78
|181.536.088
|% -1,77
|
|KRSTL
|2,32
|130.385.705
|% 0,43
|
|PETKM
|3,99
|122.379.780
|% -1,24
|
|IPEKE
|10,09
|295.055.324
|% 3,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7544
|7,7933
|% 0,32
|
|Frank
|6,1322
|6,1691
|% 0,67
|
|Riyal
|1,5897
|1,5976
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|4,31
|
|Altın Gr.
|304
|304
|2,20
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,04
|
|B. Petrol
|57,98
|57,98
|-0,93
|