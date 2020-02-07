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Çeyrek altın kaç lira?

07.02.2020 11:02

Son güncelleme : 07.02.2020 11:02
Altının gram fiyatı, yüzde 0,1 yükselişle 301,7 lira seviyesinde bulunuyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 490 lira, Cumhuriyet altını da 2.008 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 301,5 liradan tamamladı.

Yeni güne sınırlı yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50  itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 301,7 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 490 lira, Cumhuriyet altını da 2.008 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.567 dolardan işlem görüyor.




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Cumhuriyet 1.992 2.023 11,00  
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