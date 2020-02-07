Altının gram fiyatı, yüzde 0,1 yükselişle 301,7 lira seviyesinde bulunuyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 490 lira, Cumhuriyet altını da 2.008 liradan satılıyor.
Çeyrek altın kaç lira?
07.02.2020 11:02
Son güncelleme : 07.02.2020 11:02
AA
Gram altın, dün, altının ons fiyatı ve dolar
kurundaki artışa paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 301,5 liradan tamamladı.
Yeni güne sınırlı yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 301,7 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
490 lira, Cumhuriyet altını da 2.008 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.567 dolardan işlem görüyor.
10:46122.372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 88,62
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
122.335
10:465,9888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0010
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9905
En Düşük
5,9771
10:466,5701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0085
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5817
En Düşük
6,5665
10:46301,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 301,58
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,14
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|IZTAR
|10,00
|100
|% 198,51
|
|ARDYZ
|7,63
|1.186.671
|% 19,97
|
|ARENA
|13,00
|16.763.767
|% 18,07
|
|AYCES
|11,59
|4.407.201
|% 14,98
|
|LINK
|33,54
|13.616.605
|% 13,62
|
|DOKTA
|56,60
|12.324.305
|% -11,63
|
|SUMAS
|10,72
|25.867
|% -4,63
|
|SALIX
|7,02
|12.439
|% -4,36
|
|ULUSE
|33,70
|254.097
|% -4,32
|
|ROYAL
|2,11
|32.249
|% -4,09
|
|KRDMD
|2,96
|191.733.721
|% 0,68
|
|THYAO
|14,72
|173.039.292
|% -0,14
|
|SISE
|5,63
|124.509.090
|% 0,72
|
|ADESE
|2,30
|83.350.662
|% 0,00
|
|GUBRF
|11,75
|74.616.710
|% 9,30
|
|KRDMD
|2,96
|191.733.721
|% 0,68
|
|IHLGM
|1,21
|52.555.874
|% 2,54
|
|ADESE
|2,30
|83.350.662
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,71
|45.659.578
|% -2,84
|
|TSKB
|1,39
|36.716.439
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7258
|7,7645
|% 0,12
|
|Frank
|6,1150
|6,1518
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5912
|1,5991
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.567
|0,27
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,01
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,02
|55,02
|0,09
|
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