Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte rakamlar...

20.07.2020 11:12

Son güncelleme : 20.07.2020 12:00
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 399 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 658 lira, Cumhuriyet altını da 2.687 liradan satılıyor.



AA

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan  gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 399,3 liradan  tamamladı.

Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00  itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 399 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 658 lira, Cumhuriyet altını da 2.687 liradan  satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde  1.810,3 dolar seviyesinde bulunuyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimle birlikte, ABD'de  artan yeni tip corona virüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin risk algısını  yükselttiğini, bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi. 

Bugün, yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu  kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların direnç  olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini  söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:44119.375
Değişim :  0,50% |  589,11
Açılış :  118.844  
Önceki Kapanış :  118.786  
En Yüksek
119.397 En Düşük
118.583
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 1.510,40 17.660.534 % 10,00  
PKENT 445,50 956.934 % 10,00  
BERA 7,93 7.469.901 % 9,99  
BFREN 606,50 3.279.952 % 9,99  
CMBTN 72,15 15.014.416 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6043 8,6474 % 0,15  
Frank 7,2680 7,3117 % -0,10  
Riyal 1,8229 1,8321 % 0,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.812 1,75  
Altın Gr. 399 399 0,23  
Cumhuriyet 2.595 2.617 17,70  
Tam 2.673 2.685 18,20  
Yarım 1.298 1.313 8,90  
Çeyrek 651 658 4,40  
Gümüş.Ons 19,42 19,46 0,11  
Gümüş Gr. 4,28 4,29 0,02  
B. Petrol 42,92 42,92 -0,22  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru