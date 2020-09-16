Çin 6 sabit varlık projesini onayladı















Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Ağustos ayında toplam tutarları 88,2 milyar yuan (13,03 milyar dolar) olan 6 sabit varlık projesini onayladı.

Komisyon Sözcüsü Meng Wei düzenlediği basın toplantısında, yatırımların gelecekte de istikrarlı şekilde toparlanmasını beklediklerini ifade etti.