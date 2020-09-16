Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Çin 6 sabit varlık projesini onayladı

16.09.2020 07:39

Son güncelleme : 16.09.2020 07:43
Çin 13 milyar dolar büyüklüğündeki 6 sabit varlık projesini onayladı.



Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Ağustos ayında toplam tutarları 88,2 milyar yuan (13,03 milyar dolar) olan 6 sabit varlık projesini onayladı.

Komisyon Sözcüsü Meng Wei düzenlediği basın toplantısında, yatırımların gelecekte de istikrarlı şekilde toparlanmasını beklediklerini ifade etti.


ETİKETLER
çinyatırımproje




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.111
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.111  
Önceki Kapanış :  1.111  
En Yüksek
1.119 En Düşük
1.097
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYSAS 7,15 203.307.988 % 10,00  
KERVN 0,44 1.778.241 % 10,00  
TACTR 8,36 1.094.516 % 10,00  
CRFSA 12,32 4.602.678 % 10,00  
EUKYO 2,31 11.485.094 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4832 7,4869 % -0,04  
Euro 8,8658 8,8799 % 0,05  
Sterlin 9,6295 9,6778 % 0,48  
Frank 8,2176 8,2671 % 0,16  
Riyal 1,9918 2,0018 % 0,14  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.960 1.960 5,89  
Altın Gr. 471 471 0,07  
Cumhuriyet 3.115 3.163 -10,00  
Tam 3.102 3.179 -8,67  
Yarım 1.499 1.538 -4,20  
Çeyrek 752 769 -2,10  
Gümüş.Ons 27,25 27,30 0,14  
Gümüş Gr. 6,56 6,57 0,03  
B. Petrol 41,23 41,23 0,70  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru