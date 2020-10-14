Çin dolar cinsinden tahvil ihracında talep toplamaya başladı















3, 5, 10 ve 30 yıl vadeli tahvil ihracı için talep toplanmaya başlanırken toplamda 6 milyar dolara varan bir borçlanma gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

3 yıl vadeli tahvil için getirinin ABD Hazine kağıdı getirisinin 50 baz puan, 5 yıl vadeli tahvilde faizini ABD Hazine kağıdı getirisinin 60 baz puan, 10 yıl vadede ABD Hazine kağıdı getirisinin 75 baz puan ve 30 yıl vadede ABD Hazine kağıdı getirisinin 110 baz puan üzerinde üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.