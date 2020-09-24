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Çin hükümeti, yatırımları artırma kararı aldı

24.09.2020 13:04

Son güncelleme : 24.09.2020 13:08
Bu yıl G20 ülkeleri içinde ekonomisi büyüyen tek ülke olan Çin,  sanayideki çeşitliliğini artırma yönünde adımlarına devam ediyor. Ülke, yeni nesil bilişim teknolojisi dâhil yeni yükselen sekiz  endüstriye yönelik yatırımlarını genişletme kararı aldı.



Çin Uluslararası Radyosunun mail yoluyla paylaştığı habere göre,  Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Bilişim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa  yayımlanan belgeye göre, Çin’de yeni nesil bilişim teknolojisi,  biyoloji, ileri donanım imalatı, yeni malzeme, yeni enerji, akıllı ve  yeni enerjili otomobil, enerji tasarrufu ve çevre koruma ve dijital  inovasyon olmak üzere stratejik önem taşıyan sekiz yeni yükselen  endüstriye odaklanılarak, bu alanlarda yeni büyüme noktaları aranacak.

Bu amaç doğrultusunda, ülkedeki başlıca endüstri zincirleri,  başlıca işletmeler ve önemli yatırım projeleri çerçevesinde, stratejik önem taşıyan yeni yükselen endüstrilerin yüksek nitelikli kalkınması  hızlandırılacak, ekonomik gelişmeyi güçlendirebilecek yeni itici  güçler yaratılacak.


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