Bu yıl G20 ülkeleri içinde ekonomisi büyüyen tek ülke olan Çin, sanayideki çeşitliliğini artırma yönünde adımlarına devam ediyor. Ülke, yeni nesil bilişim teknolojisi dâhil yeni yükselen sekiz endüstriye yönelik yatırımlarını genişletme kararı aldı.
Çin hükümeti, yatırımları artırma kararı aldı
24.09.2020 13:04
Son güncelleme : 24.09.2020 13:08
Çin Uluslararası Radyosunun mail yoluyla paylaştığı habere göre, Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Bilişim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa yayımlanan belgeye göre, Çin’de yeni nesil bilişim teknolojisi, biyoloji, ileri donanım imalatı, yeni malzeme, yeni enerji, akıllı ve yeni enerjili otomobil, enerji tasarrufu ve çevre koruma ve dijital inovasyon olmak üzere stratejik önem taşıyan sekiz yeni yükselen endüstriye odaklanılarak, bu alanlarda yeni büyüme noktaları aranacak.
Bu amaç doğrultusunda, ülkedeki başlıca endüstri zincirleri, başlıca işletmeler ve önemli yatırım projeleri çerçevesinde, stratejik önem taşıyan yeni yükselen endüstrilerin yüksek nitelikli kalkınması hızlandırılacak, ekonomik gelişmeyi güçlendirebilecek yeni itici güçler yaratılacak.
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|CRFSA
|23,98
|21.166.297
|% 10,00
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|HURGZ
|2,20
|7.756.795
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|
|AKMGY
|70,40
|1.866.445
|% 10,00
|
|AYCES
|113,40
|1.607.693
|% 9,99
|
|PKENT
|979,00
|93.005
|% 9,99
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|UTPYA
|10,80
|10.310.748
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|SONME
|16,74
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|% -10,00
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|UFUK
|12,06
|257.409
|% -10,00
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|SODSN
|18,20
|191.682
|% -9,99
|
|BEYAZ
|9,29
|8.204.654
|% -9,98
|
|SISE
|6,82
|603.763.288
|% 0,44
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|KRDMD
|3,27
|539.830.000
|% -0,61
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|ADESE
|2,37
|330.613.982
|% 2,60
|
|DOHOL
|2,36
|234.902.449
|% 2,16
|
|GARAN
|6,61
|204.485.393
|% 0,46
|
|KRDMD
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|539.830.000
|% -0,61
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|ADESE
|2,37
|330.613.982
|% 2,60
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|SKBNK
|1,57
|186.286.861
|% 1,95
|
|DOHOL
|2,36
|234.902.449
|% 2,16
|
|SISE
|6,82
|603.763.288
|% 0,44
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|12:52
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,6924
|7,6982
|% -0,04
|
|Euro
|8,9622
|8,9683
|% -0,09
|
|Sterlin
|9,7720
|9,8210
|% -0,04
|
|Frank
|8,2787
|8,3285
|% -0,33
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|Riyal
|2,0467
|2,0570
|% -0,05
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|12:52
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-14,49
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-3,46
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.100
|-27,00
|
|Tam
|3.034
|3.109
|-36,66
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|-17,74
|
|Çeyrek
|735
|752
|-8,87
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,08
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|-0,17
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|B. Petrol
|41,72
|41,72
|-0,05
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