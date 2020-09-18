Çin ile AB arasındaki yatırım anlaşması yıl sonunda imzalanabilir















Çin ve Avrupa Birliği (AB) liderleri, kısa süre önce sona eren Çin-AB Zirvesi’nde yatırım anlaşmasına ilişkin görüşmeleri hızlandırıp yıl sonuna kadar görüşmeleri sonuca bağlama hedefine ulaşacaklarını bir kez daha teyit etti.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre Söz konusu gelişmeyi değerlendiren Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, bunun, Çin ve AB’nin yatırım anlaşmasına verdiği önemin bir göstergesi olduğuna dikkat çekerek, Çin’in de AB’nin de mümkün olduğunca kısa süre içinde üst düzey anlaşmaya varmayı istediklerini kaydetti.

Gao Feng, “Yılın başından bu yana geçen süre içinde Çin ve AB, Covid-19 salgınının üstesinden gelerek görüşme temposunu hızlandırdı, toplamda 6 tur görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde nihai anlaşma metni ve negatif liste konularında büyük ilerleme kaydedildi. Ayrıca iki taraf, adil rekabet konusunda da ilerleme kaydedildiğini teyit etti. Bu, genel görüşme süreci için büyük bir adım niteliğinde” diye konuştu.

32. tur görüşmeler haftaya başlayacak

Gao Feng, iki tarafın liderleri arasında varılan görüş birlikleri doğrultusunda Çin ve AB’nin sonraki görüşme planları hususunda anlaşma sağladığını dile getirerek, 32. tur görüşmelerin gelecek hafta başlayacağını bildirdi.

Gao’nun verdiği bilgilere göre, bir sonraki aşamada iki taraf mevcut olumlu eğilimi koruyup, anlaşma metninin kalan kısmı ve piyasaya erişim gibi konularda çözüm planlarına odaklanarak iki tarafın işletmeleri ile yatırımcılarına yarar getirecek. Sözcü Gao Feng, basın toplantısında Çin ve Almanya arasındaki ikili ticaret hakkında da bilgi verdi.

Gao Feng, Çin ve Almanya'nın birbirlerinin en önemli ticari ortakları olduklarına dikkat çekti. Almanya tarafından verilen bilgilere göre, 2016 yılından bu yana

Çin Almanya’nın en büyük ticari ortağı konumunu korurken, yılın ikinci çeyreğinde ise Almanya’nın en büyük ihracat piyasası oldu.