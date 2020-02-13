Çin Otomobil Üreticileri Derneği Çin`de otomobil satışlarının COVID-19 (coronavirüs) salgını etkisiyle ocakta yıllık yüzde 18 düşerek 1.61 milyon adede gerilediğini duyurdu.
Çin otomobil sektöründe sekiz yılın en büyük düşüşü!
13.02.2020 13:52
Son güncelleme : 13.02.2020 14:06
DHA
Dünyanın en büyük araba üreticisi olan Çin'in araba sektöründe, sekiz yıl içindeki en büyük düşüş yaşandığı ifade edildi.
Yılın ilk ayında elektrikli araç satışı ise yüzde 54 gerilerken, Çin Otomobil Üreticileri Derneği (CAAM) aynı zamanda salgının yaklaşık bir milyon aracın üretiminin durmasına da neden olabileceğini söyledi.
CAAM, ilk çeyrekte araba satışlarında gerçekleşmesi beklenen düşüşün tüm yılı etkileyeceğini, ekonomi ve üretimin virüs etkisiyle yavaşlayabileceğini belirtti.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1,300'ü geçti. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastalığa neden olan virüse COVID-19 adının verildiğini açıkladı; burada CO-korona, VI-virüs ve D-İngilizce hastalık anlamına gelen "disease" sözcüklerinin dizilmesi ve 2019 yılında ortaya çıktığı için de "19" eklenerek yapıldı.
13:50120.157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 107,77
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.402
En Düşük
119.472
13:506,0603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0144
|Açılış
|: 6,0540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0616
En Düşük
6,0401
13:506,5922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,5890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
13:50306,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 1,83
|Açılış
|: 306,56
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,05
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|45.620.427
|% 19,97
|
|ISBTR
|56.350,00
|2.197.650
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|40.926.419
|% 14,73
|
|RHEAG
|2,35
|27.801.357
|% 14,63
|
|ISATR
|380.383,00
|380.383
|% 14,57
|
|BURVA
|12,84
|86.521
|% -14,40
|
|COSMO
|2,46
|10.157
|% -7,52
|
|QNBFB
|52,90
|855.405
|% -7,19
|
|RYGYO
|9,87
|39.605.674
|% -7,06
|
|BALAT
|1,69
|55.421
|% -6,11
|
|ASELS
|28,42
|1.077.809.975
|% 1,50
|
|THYAO
|14,86
|866.936.805
|% 0,27
|
|TSPOR
|4,49
|493.534.006
|% 13,67
|
|SASA
|10,53
|424.757.232
|% 10,26
|
|TUPRS
|112,40
|365.092.158
|% -2,26
|
|TSPOR
|4,49
|493.534.006
|% 13,67
|
|ISGYO
|2,01
|177.220.560
|% 5,24
|
|IHLAS
|0,90
|80.875.846
|% 2,27
|
|YKBNK
|2,85
|195.031.676
|% -1,72
|
|GSRAY
|2,37
|157.209.195
|% 2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8363
|7,8756
|% 0,32
|
|Frank
|6,1704
|6,2076
|% 0,21
|
|Riyal
|1,6093
|1,6173
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|7,15
|
|Altın Gr.
|307
|307
|1,90
|
|Cumhuriyet
|2.028
|2.059
|12,00
|
|Tam
|2.020
|2.071
|12,94
|
|Yarım
|976
|1.002
|6,26
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,13
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,68
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,24
|55,24
|-0,55
|