GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Çin otomobil sektöründe sekiz yılın en büyük düşüşü!

13.02.2020 13:52

Son güncelleme : 13.02.2020 14:06
Çin Otomobil Üreticileri Derneği Çin`de otomobil satışlarının COVID-19 (coronavirüs) salgını etkisiyle ocakta yıllık yüzde 18 düşerek 1.61 milyon adede gerilediğini duyurdu.



DHA

Dünyanın en büyük araba üreticisi olan Çin'in araba sektöründe, sekiz yıl içindeki en büyük düşüş yaşandığı ifade edildi.

Yılın ilk ayında elektrikli araç satışı ise yüzde 54 gerilerken, Çin Otomobil Üreticileri Derneği (CAAM) aynı zamanda salgının yaklaşık  bir milyon aracın üretiminin durmasına da neden olabileceğini söyledi.

CAAM, ilk çeyrekte araba satışlarında gerçekleşmesi beklenen düşüşün tüm yılı etkileyeceğini, ekonomi ve üretimin virüs etkisiyle yavaşlayabileceğini belirtti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1,300'ü geçti. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastalığa neden olan virüse COVID-19 adının verildiğini açıkladı; burada CO-korona, VI-virüs ve D-İngilizce hastalık anlamına gelen "disease" sözcüklerinin dizilmesi ve 2019 yılında ortaya çıktığı için de "19" eklenerek yapıldı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:50120.157
Değişim :  0,09% |  107,77
Açılış :  120.000  
Önceki Kapanış :  120.049  
En Yüksek
120.402 En Düşük
119.472
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 15,80 45.620.427 % 19,97  
ISBTR 56.350,00 2.197.650 % 15,00  
MERKO 1,48 40.926.419 % 14,73  
RHEAG 2,35 27.801.357 % 14,63  
ISATR 380.383,00 380.383 % 14,57  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8363 7,8756 % 0,32  
Frank 6,1704 6,2076 % 0,21  
Riyal 1,6093 1,6173 % 0,12  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.574 1.575 7,15  
Altın Gr. 307 307 1,90  
Cumhuriyet 2.028 2.059 12,00  
Tam 2.020 2.071 12,94  
Yarım 976 1.002 6,26  
Çeyrek 490 501 3,13  
Gümüş.Ons 17,64 17,68 0,17  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,04  
B. Petrol 55,24 55,24 -0,55  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru