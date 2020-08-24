Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Çin`de yeni yapay zeka şirketleri yüzde 45 arttı

24.08.2020 09:47

Son güncelleme : 24.08.2020 09:49
Çin merkezli şirket bilgilerine ilişkin hizmet veren veri teknolojisi şirketi Tianyancha`nın açıkladığı verilere göre, ülke genelinde yapay zeka alanında iş yapmak üzere kurulan şirketlerin sayısında büyük artışlar oluyor.



DHA

Tianyancha'nın verilerine göre, yalnızca bu yılın içinde yapay zeka alanıyla ilişkili olarak kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45.27 artışla 210 bine ulaştı.

Çin'deki yapay zeka şirketleri ve bu alandaki gelişmeler ilişkin öngörüler, yapay zeka piyasası büyüklüğünün 2024 yılında toplam 12.75 milyar dolara ulaşacağını gösteriyor.

Tianyancha'nın verilerine göre, Çin genelinde teknoloji bazlı işler ile ilgili çalışan toplam 950 bin şirket bulunuyor.


ETİKETLER
Çinyapay zekason haber




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.110
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.110  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 2.321,90 27.540.474 % 683,30  
GRNYO 2,25 8.746.444 % 0,23  
KLGYO 5,91 47.691.249 % 0,00  
SANEL 3,49 3.138.230 % 0,00  
MRSHL 140,00 3.584.204 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3509 7,3585 % 0,30  
Euro 8,6769 8,6893 % 0,58  
Sterlin 9,5944 9,6426 % 0,21  
Frank 8,0222 8,0705 % 0,09  
Riyal 1,9526 1,9623 % 0,12  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.936 1.936 -4,47  
Altın Gr. 457 457 -0,60  
Cumhuriyet 3.080 3.135 44,00  
Tam 3.042 3.117 22,63  
Yarım 1.470 1.508 10,95  
Çeyrek 737 754 5,48  
Gümüş.Ons 26,45 26,49 -0,30  
Gümüş Gr. 6,25 6,25 -0,07  
B. Petrol 45,00 45,00 0,07  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru