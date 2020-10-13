Avrupa Birliği (AB), Çin’den ithal edilen ekstrüzyon alüminyum ürünlerinde "yüzde 48’e kadar" vergi uygulama kararı aldı.
Çin`den alüminyum ithalatına AB freni
13.10.2020 15:16
Son güncelleme : 13.10.2020 15:31
Çinli üreticilerin ekstrüzyon alüminyum ürünlerinde damping yapıp yapmadığı araştırılırken, bu ürünlere vergi uygulanması yönündeki karar da AB'nin resmi gazetesinde yayımlandı.
Buna göre, yarından itibaren söz konusu Çin ürünlerine yüzde 30,4 ile yüzde 48 arasında değişen oranlarda vergi uygulanacak. Kararda, vergilerin geçici olduğu ama bu kapsamda 5 yıl süreyle vergi uygulayabileceği belirtildi.
AB, Avrupa Alüminyum’un Ocak 2020’de AB Komisyonu'na şikayeti üzerine Şubat 2020’de Çin’in genellikle inşaat, ulaşım ve elektronik sektöründe kullanılan alüminyum ekstrüzyonlarda ürünlerin hacmi ve fiyatı arasında doğrusal olmayan fark gerekçesiyle damping yapıp yapmadığını incelemeye almıştı.
15:161.178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,36
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
15:167,8982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0094
|Açılış
|: 7,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
15:169,3194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0137
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
15:16488,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,59
|Açılış
|: 488,26
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler15:14
|NTHOL
|3,19
|190.685.487
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|665.726
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.545.445
|% 10,00
|
|OLMIP
|11,55
|4.199.310
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|YAPRK
|75,65
|1.215.847
|% -9,99
|
|LUKSK
|33,32
|7.433.333
|% -9,99
|
|ODAS
|3,59
|1.002.912.922
|% 2,87
|
|KERVT
|7,67
|602.735.030
|% -0,39
|
|SISE
|6,79
|570.426.782
|% -1,59
|
|TUKAS
|12,82
|551.171.710
|% 7,37
|
|KRDMD
|3,64
|522.027.023
|% 1,68
|
|ODAS
|3,59
|1.002.912.922
|% 2,87
|
|EKGYO
|1,84
|332.200.228
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,74
|298.505.386
|% 1,16
|
|KRDMD
|3,64
|522.027.023
|% 1,68
|
|ISGYO
|2,18
|278.628.216
|% 4,31
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8979
|7,9005
|% 0,15
|
|Euro
|9,3153
|9,3191
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,2464
|10,2978
|% -0,26
|
|Frank
|8,6383
|8,6903
|% 0,00
|
|Riyal
|2,0990
|2,1095
|% 0,14
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-1,67
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,56
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|5,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|2,31
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|1,12
|
|Çeyrek
|778
|796
|0,56
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|0,87
|