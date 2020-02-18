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Çin`den ham madde temin edemeyen Endonezya zorda

18.02.2020 17:46

Son güncelleme : 18.02.2020 17:46
Endonezya’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çin`den ham madde tedariki yapılamaması endüstriyel faaliyetlere zarar vermeye başladı.



AA

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Riau Adaları'nda Batam  bölgesindeki sanayi tesisinde 68 fabrikadan 34'ü, tamamen Çin'den gelen ham  maddelerle üretim yapıyor.

Batamindo Organize Sanayi Bölgesi Genel Direktörü Mook Sooi Wah,  fabrikaların ay sonuna yetecek kadar tedariki olduğunu belirterek, ''Fabrikaların  sadece iki  seçeneği var. Başka ülkelerden alternatif tedarikçilerle üretimlere  devam edilecek  ya da üretim tamamen duracak.'' diye konuştu.

Bölgelerindeki üretimin yaklaşık yüzde 70'inin Çin'den gelen ham  maddelere bağlı olduğunu ifade eden Wah, yaşanan krizin Batam’daki sanayi  faaliyetlerini önemli ölçüde olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

Wah ayrıca birkaç hafta önce elektronik üretimi yapan bazı  fabrikaların mevcut sorundan dolayı faaliyetini durdurduğunu sözlerine ekledi.





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