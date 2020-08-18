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Citi fiyat beklentilerini yükseltti

18.08.2020 10:54

Son güncelleme : 18.08.2020 10:55
Citi, temel metaller için fiyat beklentilerini yükseltti.



Citi, bu yıl için bakır fiyat tahminini 5.848 dolar/tondan 5.960 dolar/tona yükseltti. Banka aynı şekilde alüminyum fiyat beklentisini 1.635 dolar/tondan 1.660 dolar/tona, çinko için 2.110 dolar/tondan 2.200 dolar/tona yükseltti.

Nikel fiyat tahminin bu yıl için 12.860 dolar/tondan 13.235 dolar/tona yükselten Citi, 2021 için çinko fiyat tahminin 2.215 dolar/tondan 2.275 dolar/tona çıkardı.


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