Citi fiyat beklentilerini yükseltti















Citi, bu yıl için bakır fiyat tahminini 5.848 dolar/tondan 5.960 dolar/tona yükseltti. Banka aynı şekilde alüminyum fiyat beklentisini 1.635 dolar/tondan 1.660 dolar/tona, çinko için 2.110 dolar/tondan 2.200 dolar/tona yükseltti.

Nikel fiyat tahminin bu yıl için 12.860 dolar/tondan 13.235 dolar/tona yükselten Citi, 2021 için çinko fiyat tahminin 2.215 dolar/tondan 2.275 dolar/tona çıkardı.