Citi, temel metaller için fiyat beklentilerini yükseltti.
Citi fiyat beklentilerini yükseltti
18.08.2020 10:54
Son güncelleme : 18.08.2020 10:55
Citi, bu yıl için bakır fiyat tahminini 5.848 dolar/tondan 5.960 dolar/tona yükseltti. Banka aynı şekilde alüminyum fiyat beklentisini 1.635 dolar/tondan 1.660 dolar/tona, çinko için 2.110 dolar/tondan 2.200 dolar/tona yükseltti.
Nikel fiyat tahminin bu yıl için 12.860 dolar/tondan 13.235 dolar/tona yükselten Citi, 2021 için çinko fiyat tahminin 2.215 dolar/tondan 2.275 dolar/tona çıkardı.
10:401.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,91
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.094
En Düşük
1.084
10:407,3926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0089
|Açılış
|: 45,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 45,3700
|
7,4005
En Düşük
7,3688
10:408,7990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0425
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8300
|
8,8080
En Düşük
8,7426
10:406,71
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 0,18
|Açılış
|: 6,71
|
|Önceki Kapanış
|: 6,52
|
6,71
En Düşük
6,44
BIST En Aktif Hisseler10:38
|ARMDA
|29,04
|5.616.189
|% 10,00
|
|ISBTR
|43.340,00
|43.340
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|42.175
|% 9,99
|
|HUBVC
|18,63
|40.657.830
|% 9,98
|
|FADE
|5,62
|19.847.513
|% 9,98
|
|RALYH
|13,05
|14.828.668
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|1.511.889
|% -10,00
|
|TACTR
|5,00
|57.570
|% -6,89
|
|EPLAS
|14,01
|15.019
|% -5,97
|
|MSGYO
|3,32
|5.075.638
|% -5,95
|
|GARAN
|7,05
|288.664.855
|% 1,29
|
|RTALB
|55,90
|210.791.297
|% 7,50
|
|THYAO
|11,23
|144.778.303
|% 1,91
|
|ASELS
|17,85
|132.615.370
|% 0,06
|
|SISE
|5,96
|129.524.541
|% 0,34
|
|EKGYO
|1,93
|96.878.961
|% 0,00
|
|GARAN
|7,05
|288.664.855
|% 1,29
|
|KRDMD
|2,87
|104.719.256
|% 0,70
|
|TSKB
|1,10
|28.314.250
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,13
|48.471.846
|% 1,43
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3890
|7,3926
|% 0,12
|
|Euro
|8,7871
|8,7946
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,7041
|9,7527
|% 0,70
|
|Frank
|8,1355
|8,1845
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9654
|1,9752
|% 0,25
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.005
|19,05
|
|Altın Gr.
|476
|476
|5,04
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|28,12
|28,15
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,14
|
|B. Petrol
|45,28
|45,28
|-0,09
|
Seans Raporu
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