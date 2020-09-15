Citigroup bu haftadan itibaren işten çıkarmalara yeniden başlayacak.
Citigroup işten çıkarmalara yeniden başlayacak
15.09.2020 09:22
Son güncelleme : 15.09.2020 09:28
Koronavirüs salgını sürecinde çalışan sayısını azaltma planlarını durduran Citigroup, işten çıkarmalara bu hafta yeniden başlayacağını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre işten çıkarmalar global personel sayısının yüzde 1'den azını etkileyecek. Son dönemde yapılan işe alımların da etkisi ile personel sayısında bir değişim görülmeyecek.
Citigroup bu yıl 26 binden fazla kişiyi işe aldı ve bu işe alımların üçte birden fazlası ABD'de yapıldı. Banka'nın toplam personel sayısı 204 bin civarında.
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En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PETKM
|4,30
|914.510.323
|% 0,00
|
|PNSUT
|18,63
|122.923.362
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,45
|127.163.402
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,25
|106.491.739
|% 0,00
|
|ULKER
|22,64
|16.379.078
|% 0,00
|
|PETKM
|4,30
|914.510.323
|% 0,00
|
|PNSUT
|18,63
|122.923.362
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,45
|127.163.402
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,25
|106.491.739
|% 0,00
|
|ULKER
|22,64
|16.379.078
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,15
|2.679.923.555
|% 0,00
|
|SISE
|6,43
|1.457.715.440
|% 0,00
|
|PETKM
|4,30
|914.510.323
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,06
|539.941.815
|% 0,00
|
|ODAS
|2,63
|486.045.285
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,15
|2.679.923.555
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,06
|539.941.815
|% 0,00
|
|SISE
|6,43
|1.457.715.440
|% 0,00
|
|PETKM
|4,30
|914.510.323
|% 0,00
|
|ODAS
|2,63
|486.045.285
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4752
|7,4833
|% -0,01
|
|Euro
|8,8916
|8,9024
|% 0,17
|
|Sterlin
|9,5991
|9,6472
|% 0,16
|
|Frank
|8,2247
|8,2742
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9897
|1,9997
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,45
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,49
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,08
|