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Citigroup`a 400 milyon dolarlık ceza

08.10.2020 10:15

Son güncelleme : 08.10.2020 10:31
ABD Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC), ülkenin büyük bankalarından Citigroup`a risk yönetimi, veri yönetimi ve iç kontrollerdeki eksikliklerle ilgili 400 milyon dolar ceza verdi.



AA

OCC'den yapılan açıklamada, söz konusu adımın, etkili risk yönetimi, veri yönetişim programları ve iç kontrollerde uzun süredir başarısız olması nedeniyle bankanın güvenli olmayan bankacılık uygulamalarına dayanılarak alındığı kaydedildi.

Açıklamada, risk yönetimi, veri yönetimi ve iç kontrollerdeki eksikliklerle ilgili Citibank'a 400 milyon dolarlık ceza verildiği bildirildi. Öte yandan ABD Merkez Bankasından (Fed) yapılan açıklamada da uzun süredir devam eden eksiklikleri nedeniyle Citigroup hakkında işlem yapıldığı ifade edildi.

Citigroup'tan yapılan açıklamada ise düzenleyici kuruluşların beklentilerini karşılayamadıkları için "hayal kırıklığı" yaşadıkları ve sorunları ele almaya kararlı oldukları vurgulandı.

Bankanın altyapısını güçlendirmek için iyileştirme projelerinin devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, risk ve kontrol ortamını dönüştürmeyi stratejik öncelik haline getirdikleri kaydedildi.

Açıklamada, bankanın yatırımlarına hız verdiği ve yapısal değişiklikler yaptığı aktarılarak, sadece bu yıl bu alanda 1 milyar doların üzerinde yatırım yapılacağı bilgisine yer verildi.


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