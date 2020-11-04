Commerzbank tarafından hazırlanan raporda, ABD`de seçim öncesinde anketlerde beklentisi ortaya koyulan "mavi dalga"nın seçim sonunda ortaya çıkmadığı belirtildi.
Commerzbank: `Mavi dalga` gelmiyor
04.11.2020 10:59
Son güncelleme : 04.11.2020 11:01
ABD seçiminde Demokratlar'ın hem Senato, hem Temsilciler Meclisi hem de Başkanlığı kazanacağı senaryo "mavi dalga" olarak adlandırılıyordu.
Commerzbank faiz stratejistleri tarafından hazırlanan raporda, "Beklenen mavi dalga, gelmiyor" denildi.
ABD'de seçim öncesinde yapılan anketlerin aksine başkan Donald Trump kilit eyaletlerde seçimi kazanınca Cumhuriyetçiler'in seçimi kazanma ihtimali, sonuçlar henüz resmi olmasa da arttı.
ABD'li medya netwörkleri ise Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğunu koruyacağını tahmin ediyorlar.
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