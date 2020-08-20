Deutsche Bank stratejisti George Saravelos, Banka`nın müşterilerine euronun ABD doları karşısındaki değer artışından elde ettikleri karları realize etmelerini tavsiye etti.
Deutsche Bank`a göre euro-dolar paritesinde kar realize etme zamanı
20.08.2020 13:19
Son güncelleme : 20.08.2020 13:21
"EUR/USD'de 1,10 seviyesinden bu yana uzun pozisyon alınmasını ifade ettik ve EUR/USD Temmuz ayında 1,15 seviyesine yükseldi. Ancak bu hafta paritede yukarı hareket 1,20 hedefine ulaştı. Şimdi karların realize edilmesi taraftarıyız ve Eylül'e yaklaşırken daha dengeli bir görünüm bekliyoruz" diye konuşan Saravelos, hem teknik hem makro ölçümlerin euro hareketin olgunlaşmakta olduğuna dair işaret verdiklerini vurguladı.
13:051.121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,99
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
13:057,3263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0377
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3277
En Düşük
7,2632
13:058,6694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0310
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,6931
En Düşük
8,6034
13:05454,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,34
|Açılış
|: 454,73
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler13:05
|KENT
|2.244,10
|4.382.727
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|948.631
|% 10,00
|
|CASA
|31,26
|218.851
|% 9,99
|
|TLMAN
|17,42
|8.243.122
|% 9,97
|
|TRCAS
|3,71
|33.138.723
|% 9,76
|
|TKURU
|80,10
|3.087.472
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.671
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|24.888
|% -9,95
|
|ARTI
|2,68
|2.074.468
|% -9,76
|
|ROYAL
|2,43
|807.439
|% -8,65
|
|PETKM
|4,43
|2.103.581.173
|% 4,73
|
|TUPRS
|87,20
|1.646.225.437
|% 1,45
|
|RTALB
|59,50
|471.064.266
|% 2,23
|
|TCELL
|15,47
|368.056.827
|% 1,44
|
|KRDMD
|3,00
|356.379.812
|% 2,39
|
|PETKM
|4,43
|2.103.581.173
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,02
|247.443.477
|% -1,94
|
|KRDMD
|3,00
|356.379.812
|% 2,39
|
|ZOREN
|2,81
|329.965.794
|% 6,04
|
|YKBNK
|2,17
|176.115.612
|% -0,46
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3215
|7,3263
|% 0,52
|
|Euro
|8,6624
|8,6694
|% 0,36
|
|Sterlin
|9,5791
|9,6271
|% 0,55
|
|Frank
|8,0008
|8,0490
|% 0,78
|
|Riyal
|1,9476
|1,9574
|% 0,45
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|2,00
|
|Altın Gr.
|455
|455
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|-78,00
|
|Tam
|3.007
|3.084
|-77,05
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-37,27
|
|Çeyrek
|729
|746
|-18,64
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,81
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,04
|
|B. Petrol
|44,88
|44,88
|-0,49
|