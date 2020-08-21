Dev banka krediler toplamını açıkladı















Burgan Bank, finansal sonuçlarını açıkladı. Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, pandemi nedeniyle verilen mücadele sürecinde; ana hissedarının, çalışanlarının ve müşterilerinin duyduğu güvenden güç alarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini, bu sayede nakdi ve gayri nakdi krediler toplamının 22,7 milyar TL’ye ulaştığını söyledi.

Burgan Bank, konsolide aktif büyüklüğünü önceki yıl sonuna kıyasla yüzde 14 artışla 24,5 milyar TL’ye, nakdi kredilerini yüzde 11 artışla 17,7 milyar TL’ye, gayri nakdi kredilerini yüzde 9 artışla 3,8 milyar TL’ye, toplam müşteri mevduatını ise yüzde 8 artış ile 12,3 milyar TL’ye yükseltti.

Burgan Bank yılın devamında olası riskleri göz önünde bulundurarak, ilave karşılık ayırdı ve faaliyetlerini yılın ilk yarısında yine karlı bir şekilde tamamladı. Bankanın öz kaynakları 1,9 milyar TL’ye, katkı sermaye dâhil öz kaynakları ise 4 milyar TL’ye ulaşırken, sermaye yeterlilik oranı ise konsolide bazda yüzde 19,4 ve solo bazda yüzde 22 olarak gerçekleşti.