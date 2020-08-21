Burgan Bank’ın yılın ilk yarısında nakdi ve gayri nakdi krediler toplamı 22,7 milyar TL oldu.
Dev banka krediler toplamını açıkladı
21.08.2020 14:59
Son güncelleme : 21.08.2020 15:00
Burgan Bank, finansal sonuçlarını açıkladı. Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, pandemi nedeniyle verilen mücadele sürecinde; ana hissedarının, çalışanlarının ve müşterilerinin duyduğu güvenden güç alarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini, bu sayede nakdi ve gayri nakdi krediler toplamının 22,7 milyar TL’ye ulaştığını söyledi.
Burgan Bank, konsolide aktif büyüklüğünü önceki yıl sonuna kıyasla yüzde 14 artışla 24,5 milyar TL’ye, nakdi kredilerini yüzde 11 artışla 17,7 milyar TL’ye, gayri nakdi kredilerini yüzde 9 artışla 3,8 milyar TL’ye, toplam müşteri mevduatını ise yüzde 8 artış ile 12,3 milyar TL’ye yükseltti.
Burgan Bank yılın devamında olası riskleri göz önünde bulundurarak, ilave karşılık ayırdı ve faaliyetlerini yılın ilk yarısında yine karlı bir şekilde tamamladı. Bankanın öz kaynakları 1,9 milyar TL’ye, katkı sermaye dâhil öz kaynakları ise 4 milyar TL’ye ulaşırken, sermaye yeterlilik oranı ise konsolide bazda yüzde 19,4 ve solo bazda yüzde 22 olarak gerçekleşti.
14:441.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 10,34
|Açılış
|: 1.133
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|Önceki Kapanış
|: 1.127
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En Düşük
1.125
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
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|Açılış
|: 7,2300
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|Değişim
|: -2,49%
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|Açılış
|: 445,58
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|Önceki Kapanış
|: 456,95
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460,26
En Düşük
444,72
BIST En Aktif Hisseler14:42
|GARFA
|12,32
|15.736.608
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.580.216
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.668.928
|% 9,96
|
|ISGSY
|7,23
|6.991.943
|% 9,88
|
|AVHOL
|1,81
|1.770.598
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.717.720
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,85
|3.602.317.710
|% 4,30
|
|TUPRS
|93,85
|2.785.346.650
|% 2,01
|
|GARAN
|7,32
|1.016.265.385
|% 2,52
|
|AKBNK
|5,18
|629.221.841
|% 1,97
|
|VAKBN
|4,50
|601.327.236
|% 4,41
|
|PETKM
|4,85
|3.602.317.710
|% 4,30
|
|YKBNK
|2,21
|400.625.787
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,03
|342.881.580
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,09
|507.511.741
|% 6,19
|
|GARAN
|7,32
|1.016.265.385
|% 2,52
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2255
|7,2333
|% -0,88
|
|Euro
|8,5123
|8,5215
|% -1,58
|
|Sterlin
|9,4419
|9,4892
|% -1,81
|
|Frank
|7,8732
|7,9206
|% -1,69
|
|Riyal
|1,9178
|1,9274
|% -1,16
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-27,66
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-11,03
|
|Cumhuriyet
|2.981
|3.035
|-44,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-71,06
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-34,37
|
|Çeyrek
|715
|731
|-17,18
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,69
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,20
|
|B. Petrol
|44,30
|44,30
|-0,58
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Seans Raporu
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14:56BRMEN
Yüzde 8.85 oranında artışla 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 051, 003 adet işlem
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14:55DGGYO
Yüzde 7.87 oranında artışla 11.51 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 692, 303 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 59 artarak (% 1.14 ) 1, 293
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Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, YKBNK, EKGYO
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14:54XU100
Endeks 1, 138 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 01 üstünde . İşlem hacmi 17, 638.00 milyon TL de