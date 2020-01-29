Dev banka yüzlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor













REUTERS

JPMorgan, tüketici biriminden yüzlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Bloomberg'de yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde işten çıkarılacaklara ilişkin net bir sayı verilmedi, ancak işten çıkarılacakların birimin toplam çalışan sayısının yaklaşık %1'ini oluşturduğu belirtildi.Kaynaklar, JPMorgan'ın işten çıkarmalar konusunda çalışanları 6 Şubat'ta bilgilendireceğini ve bu kişilere bankanın başka birimlerine görev almak için başvurma şansı verileceğini ifade etti.Tüketici birimi; kredi kartı, mevduat, konut ve otomobil kredilerini kapsıyor ve bankanın gelirinin yaklaşık yarısını oluşturuyor. JPMorgan, Reuters'a habere ilişkin bir açıklama yapmayacağını söyledi.