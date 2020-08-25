Dev şirket 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak















Avustralyalı hava yolu şirketi Qantas Airways, maliyetleri düşürmek için yer hizmetleri operasyonlarını taşeronlara yönlendirmesi sonrası 2 bin 500 kişiyi işten çıkarmayı planladıklarını bildirdi.

Qantas bu işten çıkarmaları, Haziran ayında ortaya koyduğu çalışan sayısını 6 bin azaltma planının üzerine gerçekleştirecek ve çalışan sayısında toplam azalma yüzde 30'a yaklaşacak.