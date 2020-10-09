WarnerMedia binlerce çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.
Dev şirket binlerce çalışanını işten çıkaracak
09.10.2020 07:25
Son güncelleme : 09.10.2020 09:52
WarnerMedia, koronavirüs salgınının eğlence, gösteri sektörünü ağır şekilde vurması sonrasında maliyetlerini azaltmak için binlerce çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.
AT&T WarnerMedia'nın sözcüsü de şirketin maliyetlerini yüzde 20 civarında azaltmayı planladığını doğruladı.
Sözcü, "Öncelikli alanlarda yatırımlarımızı artırmayı ve diğer alanlarda da azaltılmasını içeren bir sürecin ortasındayız" diye konuştu.
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9,3221
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En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANELE
|6,45
|47.034.359
|% 0,00
|
|GLYHO
|5,33
|199.321.797
|% 0,00
|
|FLAP
|5,75
|34.553.817
|% 0,00
|
|OYLUM
|5,43
|112.489.563
|% 0,00
|
|TURSG
|6,12
|292.756.674
|% 0,00
|
|ANELE
|6,45
|47.034.359
|% 0,00
|
|GLYHO
|5,33
|199.321.797
|% 0,00
|
|FLAP
|5,75
|34.553.817
|% 0,00
|
|OYLUM
|5,43
|112.489.563
|% 0,00
|
|TURSG
|6,12
|292.756.674
|% 0,00
|
|SISE
|6,79
|1.421.149.701
|% 0,00
|
|PETKM
|4,43
|1.277.052.576
|% 0,00
|
|TUPRS
|81,85
|1.196.251.827
|% 0,00
|
|ASELS
|18,10
|1.107.403.814
|% 0,00
|
|GARAN
|6,97
|814.632.374
|% 0,00
|
|PETKM
|4,43
|1.277.052.576
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,14
|288.658.035
|% 0,00
|
|SISE
|6,79
|1.421.149.701
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,69
|346.015.508
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,27
|256.747.454
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9535
|7,9581
|% 0,18
|
|Euro
|9,3601
|9,3661
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,2612
|10,3126
|% 0,22
|
|Frank
|8,6469
|8,6990
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1125
|2,1231
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|12,70
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,99
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|32,00
|
|Tam
|3.175
|3.255
|35,05
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|16,95
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,10
|
|B. Petrol
|43,30
|43,30
|-0,04
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59PRKAB
Yüzde -7.84 oranında düşüşle 13.41 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 394, 632 adet işlem
-
17:58TKNSA
Yüzde -8.93 oranında düşüşle 8.87 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 142, 524 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, DOHOL, PETKM
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 94 kaybederek (% -0.47 ) 1, 047
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, DOBUR, BALAT, EMNIS, AVTUR, DNISI, ETYAT, KLGYO, DENCM, IEYHO