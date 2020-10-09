Dev şirket binlerce çalışanını işten çıkaracak















WarnerMedia, koronavirüs salgınının eğlence, gösteri sektörünü ağır şekilde vurması sonrasında maliyetlerini azaltmak için binlerce çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.

AT&T WarnerMedia'nın sözcüsü de şirketin maliyetlerini yüzde 20 civarında azaltmayı planladığını doğruladı.

Sözcü, "Öncelikli alanlarda yatırımlarımızı artırmayı ve diğer alanlarda da azaltılmasını içeren bir sürecin ortasındayız" diye konuştu.