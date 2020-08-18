ABD merkezli çok uluslu bilgisayar teknolojileri şirketi Oracle Corp. Çin merkezli çok uluslu internet teknolojileri şirketi ByteDance Ltd. ile, sahibi bulunduğu, video oluşturma, paylaşma ve canlı yayın olanakları sağlayan sosyal medya uygulaması TikTok`un iş alanlarından bazılarını satın almak amaçlı görüşmelere başladı.
Dev şirket TikTok ile birleşme görüşmelerine başladı
18.08.2020 11:41
Son güncelleme : 18.08.2020 11:43
Financial Times'ın haberine göre Oracle görüşmeler ile, TikTok'un ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki operasyonlarını satın almayı amaçlıyor.
Financial times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Oracle'ın ByteDance'da hisse sahibi olan aralarında General Atlantic ve Sequoia Capital gibi şirketlerin bulunduğu bir grup ABD merkezli şirket ile bu konuda bir ön mutabakat sağladığı belirtildi.
Haberde ayrıca, daha önce çıkan haberlerde, TikTok ile teknoloji devi Microsoft'un ilgilendiği belirtilmiş olsa da, bu girişimin sonuçsuz kalabileceğine ilişkin ögörülerin arttığına işaret edildi.
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