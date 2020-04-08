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Dış ticaret organizasyonları Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yapılacak

08.04.2020 10:03

Son güncelleme : 08.04.2020 10:03
Uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, kamu kurumları, sektörel örgütler ve meslek kuruluşları arasında iş birliği ve uyumun sağlanarak mükerrerliğin önüne geçilmesi için yabancı ülkelerden Türkiye`ye, Türkiye`den de yurt dışına gerçekleştirilecek ziyaretler Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yapılacak.



AA

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre dünya ticareti, ekonomik bütünleşme süreçlerinin derinleştiği küresel ölçekte pazara  giriş stratejilerinin yoğun şekilde uygulandığı ve ihracat pazarlarında rakip ülkelerin aktif stratejiler geliştirerek uluslararası ticarette pazar paylarını artırmaya çalıştığı bir dönemden geçiyor.

Bu dönemin özellikleri ve Türkiye'nin 2023 vizyonu, ekonomi ve dış  ticaret politikalarının yeni bir anlayış ve yapıyla yürütülmesini zorunlu kılıyor.

Bu doğrultuda, uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerin  geliştirilmesi, kamu kurumları, sektörel örgütler ve meslek kuruluşları arasında  iş birliği ve uyumun sağlanarak mükerrerliğin önüne geçilmesi, kaynak israfının  önlenmesi ve çalışmaların tek elden yürütülerek en yüksek ekonomik verimliliğin  elde edilmesi amacıyla yabancı ülkelerden Türkiye'ye, Türkiye'den de yurt dışına  gerçekleştirilecek ticaret konseyi, ticaret heyeti, alım heyeti, iş forumu, iş  insanı heyeti gibi ziyaretler ile benzeri organizasyonlar Ticaret Bakanlığının  koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Bu çerçevede, ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi  odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları, ihracatçı birlikleri, esnaf ve  sanatkarlar odaları ve bunların üst kuruluşları, kalkınma ajansları, sivil toplum  kuruluşları, dernekler, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Küçük ve Orta Ölçekli  İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca yapılacak  organizasyonlar, gerçekleştirilmeden makul bir süre önce Ticaret Bakanlığına  bilgi verilecek ve bunlar bakanlığın koordinasyonunda yapılacak.





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