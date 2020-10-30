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Dış ticaret rakamları belli oldu

30.10.2020 10:13

Son güncelleme : 30.10.2020 10:17
İhracat 2020 yılı ocak-eylül döneminde 111 milyar 948 milyon dolar oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle  oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2020 yılı Eylül ayında, bir önceki  yılın aynı ayına göre %4,8 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalat %23,0 artarak 20 milyar 837 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde ihracat %10,9 azaldı, ithalat %1,5 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Eylül  döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,9 azalarak 118  milyar 325 milyon dolar, ithalat %1,5 artarak 156 milyar 186 milyon  dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %8,4, ithalat %15,5 arttı

Enerji ürünleri ve  parasal  olmayan  altın hariç ihracat, 2020 Eylül ayında  %8,4 artarak 14 milyar 335 milyon dolardan, 15 milyar 541 milyon dolara yükseldi. Eylül ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç  ithalat %15,5 artarak 12 milyar 784 milyon dolardan, 14 milyar 769  milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Eylül ayında 772 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %11,8 artarak 30 milyar 311 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz  konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %105,2 oldu.

Dış ticaret açığı Eylül ayında %189,6 arttı

Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %189,6 artarak 1 milyar 667 milyon dolardan, 4 milyar 828 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Eylül ayında %90,2 iken, 2020 Eylül ayında %76,8'e geriledi.

Dış ticaret açığı Ocak-Eylül döneminde %79,5 arttı

Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı %79,5 artarak 21 milyar 93  milyon dolardan, 37 milyar 862 milyon dolara yükseldi. İhracatın  ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Eylül döneminde %86,3 iken, 2020  yılının aynı döneminde %75,8'e geriledi.

Eylül ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %94,8 oldu

 Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Eylül ayında imalat  sanayinin payı %94,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %2,9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,8 oldu. Ocak-Eylül döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat  sanayinin payı %94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

Eylül ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %74,9 oldu

 Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Eylül  ayında ara mallarının payı %74,9, sermaye mallarının payı %14,4 ve  tüketim mallarının payı %10,5 oldu. Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ocak-Eylül döneminde ise ara mallarının payı %75,4, sermaye mallarının  payı %13,9 ve tüketim mallarının payı %10,5 oldu.

Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

 Eylül  ayında  ihracatta  ilk  sırayı  Almanya  aldı. Almanya'ya  yapılan  ihracat 1 milyar 517 milyon  dolar olurken, bu  ülkeyi   sırasıyla 1 milyar 142 milyon dolar ile  Birleşik Krallık,  947  milyon dolar ile  ABD, 799 milyon dolar ile İtalya, 798 milyon  dolar  ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %32,5'ini oluşturdu.

Ocak-Eylül döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 11 milyar 277 milyon dolar olurken, bu  ülkeyi sırasıyla  7 milyar 546 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 7  milyar 241 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 243 milyon dolar ile Irak ve 5 milyar 526 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan  ihracat, toplam ihracatın %32,0'ını oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Eylül ayında Çin'den yapılan  ithalat 2 milyar 161 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla  2  milyar 71 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 553 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 122 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 83 milyon dolar  ile Birleşik Arap Emirlikleri izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat,  toplam ithalatın %38,3'ünü oluşturdu.

Ocak-Eylül döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 16 milyar 381 milyon dolar olurken, bu ülkeyi  sırasıyla  14 milyar 714 milyon dolar ile Almanya, 12 milyar 842  milyon dolar ile Rusya, 8 milyar 760 milyon dolar ile ABD ve 6 milyar 485 milyon dolar ile Irak izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat,  toplam ithalatın %37,9'unu oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %6,7 arttı

 Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre  2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %6,7 arttı, ithalat %0,4  azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise  2020 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %0,7, ithalat  ise %19,7 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,3 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4  sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Eylül ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam  ihracattaki payı %94,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi  ürünleri ihracatı içindeki payı %3,3'tür. Ocak-Eylül döneminde yüksek  teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,4'tür.

Eylül ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %83,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri  ithalatı içindeki payı %12,3'tür. Ocak-Eylül döneminde imalat sanayi  ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,4'tür. Bu dönemde yüksek  teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,7'dir.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Eylül ayında 15 milyar 211 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Eylül ayında, bir  önceki yılın aynı ayına göre %5,6 artarak 15 milyar 211 milyon dolar,  ithalat %21,2 artarak 19 milyar 992 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında dış ticaret açığı %129,4 artarak 2 milyar 84 milyon  dolardan, 4 milyar 781 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı  karşılama oranı 2019 Eylül ayında %87,4 iken, 2020 Eylül ayında %76,1'e geriledi.

İhracat 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 111 milyar 948 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Eylül  döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,9 azalarak 111  milyar 948 milyon dolar, ithalat %0,9 artarak 149 milyar 809 milyon  dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı %66,3 artarak 22 milyar 764  milyon dolardan, 37 milyar 860 milyon dolara yükseldi. İhracatın  ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Eylül döneminde %84,7 iken, 2020  yılının aynı döneminde %74,7'ye geriledi.


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