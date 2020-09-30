Doğal gazda ekim ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu.
Doğal gaz fiyatları değişmedi
30.09.2020 15:48
Son güncelleme : 30.09.2020 15:49
AA
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1251 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1400 lira olarak belirlendi.
Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
15:331.137
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 13,66
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.138
En Düşük
1.129
15:337,7779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0389
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
15:339,1192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0595
|Açılış
|: 9,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0797
15:33472,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -4,48
|Açılış
|: 472,06
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler15:33
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|KNFRT
|19,14
|51.200.990
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.526.225
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|5.825.718
|% 10,00
|
|BALAT
|9,24
|1.389.502
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|115.122.892
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|ASELS
|18,90
|2.382.792.002
|% 1,56
|
|SISE
|7,39
|2.136.247.638
|% 0,00
|
|GARAN
|7,03
|1.106.291.499
|% 1,88
|
|KARSN
|3,17
|819.245.181
|% 6,38
|
|KRDMD
|3,36
|611.542.954
|% 2,44
|
|SISE
|7,39
|2.136.247.638
|% 0,00
|
|KARSN
|3,17
|819.245.181
|% 6,38
|
|KRDMD
|3,36
|611.542.954
|% 2,44
|
|GARAN
|7,03
|1.106.291.499
|% 1,88
|
|ASELS
|18,90
|2.382.792.002
|% 1,56
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7728
|7,7779
|% -0,50
|
|Euro
|9,1038
|9,1192
|% -0,65
|
|Sterlin
|9,9575
|10,0074
|% -0,53
|
|Frank
|8,3968
|8,4474
|% -0,78
|
|Riyal
|2,0666
|2,0770
|% -0,46
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-9,80
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,59
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|-39,00
|
|Tam
|3.105
|3.184
|-36,72
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|-17,76
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,88
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,15
|
|B. Petrol
|41,30
|41,30
|-0,26
|
Seans Raporu
15:33
daha fazla
-
15:47OYLUM
Yüzde 5.70 oranında artışla 5.01 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 284, 682 adet işlem
-
15:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 64 artarak (% 1.16 ) 1, 272
-
15:46
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SISE, KARSN, KRDMD
-
15:46
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DURDO, KNFRT
-
15:46XU100
Endeks 1, 137 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 23 üstünde . İşlem hacmi 15, 484.00 milyon TL de