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Dolar bu sabah güne nasıl başladı?

19.10.2020 09:15

Son güncelleme : 19.10.2020 10:59
Dövizler, Merkez Bankası`nın (TCMB) Perşembe günü sonuçlarını açıklayacağı faiz kararı haftasına tarihi zirve düzeylerinin hafif altında başladı.



Yapılan anketlerin sonuçlarına göre, geçen ay politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 10.25 düzeyine yükselten TCMB'nin, bu hafta faizi 100 ile 200 baz puan dolayında artırması bekleniyor.

TCMB'nin geçen hafta açıklanan beklenti anketi sonuçlarına göre, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, Eylül ayındaki yüzde 11.46 düzeyinden, Ekim ayında yüzde 11.76 düzeyine yükseldi. Yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi de aynı dönemde 7.60 liradan, 7.90 liraya, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de 7.94 liradan 8.31 liraya çıktı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,183 ve 1,193 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 1.04 artışla 1,192.73 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.49, BIST Mali Endeks yüzde 1.82, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.00 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.8976 lira ve en yüksek 7.9379 lirayı gördükten sonra, 7.92 7.93 lira aralığında,

- euro en düşük 9.2479 lira ve en yüksek 9.3066 lirayı gördükten sonra, 9.28 9.29 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.2132 lira ve en yüksek 10.2577 lirayı gördükten sonra 10.25 10.26 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.17040 - 1.17253 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17107 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksinin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde şöyle denildi:

"Yurt dışı piyasalardaki toparlanma, TBMM'ye sunulan teşvik paketi ve bankalar öncülüğünde etkili olan alımlarla yukarı yönlü seyrini sürdüren BIST-100 Endeksi haftayı 1,192.73 puandan tamamladı. 

Şu ana kadar geri çekilmelerin sınırlı kaldığı ve pozitif teknik görünümün korunduğu endekste yükselişlerin devamında 1,205 seviyesi kısa vadeli ilk direnç konumundadır.

1,205 direnci üzerindeki kapanışlarda endeksteki alıcılı seyrin korunduğu ve tarihi zirvelere doğru (1,245) bir hareketin yaşandığı görülebilir. 

Küresel çapta riskli varlıklarda satış baskısının artış kaydetmesi durumunda ise 1,182 - 1,170 ve 1,155 seviyeleri kısa vadeli ilk destek noktalarıdır. 1,155 desteği altında ise 1,141 1,135 bölgesi önemli bir destek olarak önem kazanacaktır."


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